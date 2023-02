Ex de Tom Brady a punto de romper el silencio

Gisele Bündchen está a punto de romper su silencio sobre su separación de Tom Brady en un reportaje para la portada de Vanity Fair, informó Page Six.

La supermodelo brasileña, de 42 años, ha sido vista posando para las cámaras en su deslumbrante regreso al mundo del modelaje, y lució fantástica con un traje de baño rosa de Chanel durante una sesión de fotos cerca de su casa de Florida.

De acuerdo con una fuente de la editorial de revistas Condé Nast, Bündchen posará para una portada de la revista y hablará en profundidad sobre su divorcio del campeón de la NFL por primera vez.

"Podría ser una portada para celebrar el Mes de la Tierra en abril, ya que es un tema muy cercano al corazón de Gisele. Pero también podría ser una portada de verano", aseguró un portavoz de la publicación, que no quiso hacer comentarios sobre rumores editoriales.

La modelo ya fue portada de Vanity Fair en septiembre de 2007 y mayo de 2009.

"Creo que esto tiene sentido para Gisele. Ha salido del divorcio con un aspecto independiente e inteligente", reflexionó un conocedor de la industria.

Bündchen, que encabezó la lista de modelos mejor pagadas de Forbes entre 2002 y 2016, dio un paso atrás en su carrera para criar a sus hijos y a los de Brady, Benjamin, de 12 años, y Vivian, de 9.

La pareja finalizó su divorcio en octubre, con Bündchen diciendo que, a pesar de la "difícil" decisión de poner fin al matrimonio, se sentía "bendecida" por los 13 años que ella y Brady estuvieron juntos.

A principios de este mes, Bündchen encabezó la campaña de la colección Yayoi Kusama de Louis Vuitton, posando en topless con vaqueros mientras modelaba la nueva colección de bolsos de la marca.

La modelo divide su tiempo entre Miami y Costa Rica con sus hijos y su instructor familiar de jiu-jitsu, Joaquim Valente, con quien mantiene una estrecha amistad.

"Ella está supercargada sobre su carrera en los próximos meses", dijo recientemente una fuente a la revista People sobre Bündchen. "Está ocupada tomando decisiones y se siente feliz y más asentada que en mucho tiempo".

