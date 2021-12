Ex Garibaldi acepta que convivió con el narcotraficante ‘La Barbie’

Charly López, ex Garibaldi y ex esposo de Ingrid Coronado, una vez más en el ojo del huracán. Y es que después de que hiciera fuertes revelaciones en contra de la ex conductora de ‘Venga la Alegría’ y madre de su hijo, el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández también lo menciona. Al ex Garibaldi se le relaciona con un narcotraficante. Ante los señalamientos, Charly López decidió romper el silencio, aceptó que conocía al narco ‘La Barbie’, a quien catalogó como un “tipo muy cariñoso y respetuoso”.

¿Eran amigos? ¿Sergio Mayer también estaba involucrado?

Luego de que Sergio Mayer saliera a defenderse y burlescamente dijera que si hubiera conocido a ‘La Barbie’ no tendría nada de malo, ahora su compañero de Garibaldi rompió el silencio tras verse involucrado en lo mencionado en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de Anabel Hernández.