'Excesivamente obscena': Malasia censuró 'Hustlers', la película de Jennifer Lopez

La película "Hustlers" que protagoniza Jennifer Lopez fue censurada en Malasia. Así lo dieron a conocer las autoridades del país.

Las personas que criticaron la película aseguraron que tiene "contenido obsceno" no apto para la audiencia de ese país, ya que cuenta con imágenes relacionadas con bailes eróticos.

La historia de "Hustlers" trata de cómo varias bailarinas de Nueva York sacaron provecho de los empresarios ricos durante la crisis financiera. Está basada en una historia real.

En el bar donde se desarrolla la historia se encargaban de aumentar el consumo del alcohol para los hombres antes de vaciar sus cuentas bancarias.





(Foto: annapurna pictures)

Solo que esta historia no fue del gusto de la junta cinematográfica de Malasia, por lo cual decidió retirar la película. Como pretexto, mencionó que los cortes de la escena serían demasiados, ya que hay sucesos elevados de nivel y si se corta todo ya no habría qué proyectar.

"Esta película contiene demasiadas escenas con demasiado contenido obsceno excesivo y no es adecuada para la proyección pública", dijo a la AFP el presidente de la junta, Mohamad Zamberi Abdul Aziz.

"Podemos ver los senos de las mujeres y las partes privadas de los hombres. También hay bailes eróticos que son demasiado, y escenas con drogas", detallaron.

Square Box Pictures, el distribuidor de la película en Malasia confirmó su prohibición en una publicación de Instagram: "Nos disculpamos profundamente por los inconvenientes causados a nuestros queridos seguidores, fanáticos de la película, medios y socios".





(Foto: AP)

Según los informes, la película debía estrenarse en los cines el jueves.

Es común que los auditores en el país, de mayoría musulmana prohíban las películas por completo o corten escenas relacionadas con temas que consideran delicados.

Otras películas que fueron censuradas en los cines de Malasia incluyen "The Shawshank Redemption" y la película infantil "Barney's Great Adventure".

A principios de este año, los censores cortaron escenas de sexo gay de la película "Rocketman", el musical de la película basado en la vida del cantante británico Elton John, lo que provocó la ira de los críticos de arte.

Cardi B se convertirá en stripper, junto a Jennifer Lopez, en la película "Hustlers"

(Foto: Instagram)

Jennifer Lopez confesó en febrero, durante el programa nocturno Jimmy Kimmel Live, que estaba aprendiendo a bailar como una stripper para el papel que interpretaría en su próxima película, Hustlers.

Este martes, a través de su cuenta de Instagram, la rapera de origen latino Cardi B confirmó los rumores y avanzó que estará junto a la diva del Bronx en el set de rodaje y que debutará en la pantalla grande.

López y Constance Wu, la protagonista de Crazy Rich Asians (2018), ya figuraban en el reparto de esta película, a la que, además de Cardi B, se han incorporado ahora las actrices Lili Reinhart, Keke Palmer y Julia Stiles.

Se trata del primer papel en la gran pantalla para Cardi B, artista estadounidense de ascendencia dominicana que se ha convertido en toda una revelación del hip-hop gracias a su disco Invasion of Privacy (2018) y a canciones muy exitosas como "Bodak Yellow" o "I Like It".

(Foto: Instagram)

"Hustlers", que se traduce al español como Estafadoras, se basa en el artículo publicado por Jessica Pressler en New York Magazine.

"La película es una mirada empática a las mujeres y a los hombres, a nuestros roles de género, a por lo que somos valorados, a lo que nos han dicho que es nuestro valor en cada película, serie de televisión y en cada rincón de nuestra cultura", dijo Scafaria cuando se dio a conocer el proyecto en agosto de 2018.





