Exhibe Thalía su lado más fan en nueva docuserie musical

CDMX.- De pequeña, Thalía prendía la radio para crear mixtapes con sus canciones favoritas de rock en español, con la esperanza de que el locutor no interrumpiera su grabación.

Asimismo, le gustaba decorar sus casetes con estampitas y plumones de colores, lo cual continúa haciendo, como lo comparte en su docuserie Mixtape: El Soundtrack de Mi Vida.

"Es importante conservar el ADN de las canciones y hacerlo desde un lugar de homenaje, respeto y fanatismo. Es una docuserie musical con grandes artistas de la época del rock en español, reinterpretando las canciones y descubriendo las historias detrás de todo el movimiento que hicieron", aseguró la cantante, en videoentrevista.

Figuras como Soda Stereo, Hombres G, Aterciopelados, Enanitos Verdes, Maná, Maldita Vecindad, Miguel Mateos, Mecano, La Mosca Tsé-Tsé y Nacha Pop influyeron, inspiraron y marcaron el camino de la entonces integrante de Timbiriche.

Durante el verano de 2019, la cantante manejaba por una carretera cuando escuchó los temas que guardaba en la bóveda de su corazón adolescente. Echó a volar la imaginación y se le ocurrió crear un proyecto para homenajear a sus íconos rockeros. Al llegar la pandemia, aterrizó sus ideas y buscó a sus cómplices: su casa productora, Sony; el productor Áureo Baqueiro, Paramount+ y MTV.

Sus ídolos le ayudaron a romper con las barreras que veía en su entorno. Cuando grababa sus mixtapes, el orden de las canciones importaba al contar una historia.

"El rock es libertad, una forma de autenticidad y liberación. Definitivamente, esta era una generación muy auténtica, que se identificó por luchar por su mensaje sin importar lo que conllevará: romper todas las barreras que los frenarían y ser irreverentes al decir las cosas que sentían.

"Eso, a mí, de adolescente, me influyó demasiado. Me influenció muchísimo para atreverme a hacer estas cosas que se me antojaban y experimentar con mi estilo musical, mis looks, y fue esa rebeldía", reflexionó.

Reiventa y revalora Thalía las rolas que la marcaron

Thalía desnudó las canciones para llevarlas a su mundo auténtico y minimalista e inspeccionarlas a fondo.

"Me dejan la enseñanza de la voluntad, porque todos ellos vivían en un mundo donde tenían que imponerse para romper barreras, pero siguen conservando esa esencia, ese amor por lo que hacen, esa pasión por la música y por sus seguidores.

"Entonces tengo esa cosa en común: mis fans son las personas que me han permitido seguir aquí, reinventándome, me inyectan de proyectos y creatividad. El ver que ellos (mis íconos) todavía siguen haciendo cosas más grandes, que están reinventándose y creando cosas, dices: '¡Qué padre!'. Siempre hay una forma de reinventarse".

Para apoyar a nuevos talentos, invitó a Kenia Os, León Leiden, Ben Carrillo y Bruses a grabar algunos temas clásicos del rock en español.

Además de la docuserie, habrá un disco (Thalía's Mixtape) compuesto por 11 canciones grabadas por ella junto a sus artistas favoritos y saldrá a la venta este viernes. Los tres episodios de Mixtape: El Soundtrack de Mi Vida estarán disponibles desde el 3 de mayo en Paramount+.

"Gocen este mixtape. Ojalá les toque esa fibra nostálgica que todos llevamos dentro", pidió.

Al platicar con los integrantes de Aterciopelados, Thalía supo que tenía mucho en común con Andrea Echeverri, porque ambas eran florecitas rockeras. La colombiana y su compañero, Héctor Buitrago, escribieron una canción sobre lo iguales y diferentes que son las cantantes, por lo que armarán dicha colaboración.

Lo que viene

Estos son los temas que vendrán en su próximo álbum, a lanzarse este 28 de abril.

1. "Devuélveme a Mi Chica", con David Summers (Hombres G)

2. "Pachuco", con Roco Pachukote (Maldita Vecindad)

3. "Florecita Rockera", con Aterciopelados y León Leiden

4. "Persiana Americana"

5. "Me Cuesta Tanto Olvidarte"

6. "Rayando el Sol"

7. "Para No Verte Más", con Kenia Os

8. "Cuando Seas Grande"

9. "Mixtape Medley" (Yo No Me Llamo Javier/No Voy en Tren/Obsesión/Mamá).

10. "La Muralla Verde", con Ben Carrillo y Bruses

11. "Lucha de Gigantes"