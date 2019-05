Exhiben crisis de Televisa en la BMV ¿por culpa de la 4T de AMLO?

Televisa es la empresa que más pérdidas ha registrado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en los últimos cinco meses, los primeros de la Cuarta Transformación (4T), implementada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Grupo Televisa, la mayor empresa de medios de comunicación en América Latina, anunció este martes la colocación de un bono de deuda de 750 millones de dólares ante la Comisión de Valores de Estados Unidos.

En un comunicado de prensa divulgado en CDMX, la empresa informó que espera que la oferta se finiquite el 24 de mayo sujeta a las condiciones de cierre convencionales:

“Televisa planea utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para fines corporativos en general, mismos que pueden incluir el pago anticipado o recompra de deuda existente”









Asimismo, indicó que BBVA Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc. y Goldman Sachs & Co. LLC participarán como agentes colocadores.

El 31 de marzo pasado, Televisa reportó una deuda total por 121 mil 002 millones de pesos, una disminución de 970 millones de pesos con respecto al cierre de 2018.

Este martes 21 de mayo, las acciones de la empresa bajaron un 5.80 por ciento a 34.24 pesos, y los títulos de la firma cayeron a su nivel más bajo desde marzo de 2009.

De acuerdo con Alik García, analista bursátil de Intercam Casa de Bolsa, este escenario se debe principalmente a una caída de más del trece por ciento en sus ingresos por publicidad gubernamental durante el primer trimestre del año; sin embargo, no todo es culpa de la 4T.

Aunque las acciones de la empresa de Emilio Azcárraga han caído casi un 35 por ciento desde el 1 de diciembre pasado, fecha en la que AMLO asumió la Presidencia, esa tendencia comenzó desde 2015 cuando la televisora comenzó un proceso de reestructuración de contenidos y aumentó los precios de su publicidad.

Gracias a esto, sus principales competidores buscaron posicionarse en las plataformas de video por internet.

Actualmente, Televisa distribuye el contenido que produce a través de varios canales de televisión abierta en México y en más de 75 países, a través de 26 marcas de canales de televisión de paga y canales de televisión, además de operadores de cable y servicios adicionales por internet.

Tras el fracaso de Blim, su plataforma de video en demanda, a mediados de febrero se dio a conocer que se unirá a Netflix, incluso se informó que le habría cedido sus foros diez y once para la filmación de contenido que será transmitido en 2019 y 2020.





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx