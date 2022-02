Exhiben historia de Uber en la nueva serie 'Super Pumped...'

CDMX.- El surgimiento de imperios como los que ostentan Apple y Facebook ha cautivado tanto a la audiencia que sus historias recurrentemente han sido tomadas como la premisa perfecta para películas dignas de Hollywood, pero ninguna tan controvertida y explosiva como la de Travis Kalanick, ex CEO de Uber.

El empresario estadounidense, de 45 años, creó la compañía de transporte casi a su imagen y semejanza, y su ambición fue vista como la clave del éxito de la misma, pero también de su descenso, estando a punto de llevarla a la ruina por escándalos y fraudes, lo que derivó en su inevitable renuncia en 2017.

La emocionante travesía llegará a las pantallas como serie con el título Super Pumped: The Battle for Uber, basada en el libro homónimo, del periodista de The New York Times Mike Isaac, publicado en 2019.

"No era necesariamente un mundo del que tuviera idea, y descubrí que todo lo que hubo detrás de Uber es realmente enriquecedor, profundo y lleno de intriga. Sabía que había una empresa llamada así, pero como consumidora no tenía ni idea del departamento de transporte, de los permisos, de todos los retos sociales y políticos que tuvieron lugar para que esta empresa pudiera convertirse en algo que una mamá de Nueva York toma como opción en su día a día.

"Hubo muchísimos retos y escándalos, y desde ese lugar completamente ignorante me sorprendió bastante. Es un mundo que va mucho más allá, y se convirtió en una especie de mafia callejera que jamás habría imaginado, y, desde mi punto de vista, es bastante cautivador", destacó Uma Thurman, quien interpreta a la cofundadora de The Huffington Post, Arianna Huffington.

Protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, Kyle Chandler, Elisabeth Shue, Kerry Bishé y Thurman, entre otras luminarias, quienes se sumaron, atraídas por la profunda mirada que el escándalo ofrece al mundo de los negocios, y por el reto de encarnar a personajes de la vida real, la historia adentró a cada uno al desafío de abordar los hechos sin prejuicios, empezando por Kalanick, quien, para Gordon-Levitt, podría ser uno de los roles más desafiantes en su carrera, pasando de interpretar al inseguro y dulce Mr. Corman, en su serie homónima de Apple TV+, al enérgico y explosivo empresario.

"Creo que todos tenemos, dentro de nosotros, ese deseo primitivo y animal de simplemente tomar lo que queremos y ganar al costo que sea y ¡que se pudran todos los demás!, pero muchos de nosotros no actuamos sobre esa línea, y Travis es alguien que lo hace y por lo que lidia, con consecuencias bastante malas, pero, como actor, se sintió genial poder explorar esa parte, sacarla y no tener que sufrir las consecuencias.

"Desde el primer momento en que leí el guion empecé a sentir toda esta energía super intensa que habita en él. Eran como fuegos artificiales con todos estos diálogos, y pensé 'esto será divertido, no es el tipo que querría ser en la vida real, pero me divertí como nunca interpretándolo, y esperemos que sea entretenido para la audiencia también'", compartió Gordon-Levitt en videoentrevista.

Creada por Brian Koppelman y David Levien, la polémica producción será emitida a partir del 27 de febrero por Showtime.