Exhiben montaje en pleito de la dinastía Pinal para impulsar a Frida Sofía

La dinastía Pinal habría montado un pleito familiar para impulsar la carrera musical de Frida Sofía, informó un reconocido medio.





En los últimos meses, la hija de Alejandra Guzmán adoptó una actitud altanera y agresiva en contra de Michelle Salas, Sylvia Pasquel e incluso su propia madre, a quienes atacó en distintas ocasiones y amenazó con revelar sus oscuros secretos.





Incluso, la joven afirmó que su relación con la intérprete de ‘Hacer el amor con otro’ había terminado desde hace un año, y detalló el momento en el que ambas comenzaron a tener tensiones:





«Empezó justo en la pubertad. Desde eso, me ha tratado como basura. Un día me regala ocho pares de zapatos carísimos (que en realidad valen ver**) y al otro día me corre y me deja sin tarjetas, sin dinero, sin nada.





Ahorita, gracias a Dios y a uno de sus buenos humores tengo un lugar ‘estable’ porque de aquí no me tiene amenazada como siempre lo hizo”

Pese a la polémica, las mujeres de la dinastía Pinal reservaron sus comentarios y se negaron a hablar sobre las acusaciones de Frida Sofía, incluso Alejandra Guzmán se limitó a mencionar durante una reciente entrevista lo mucho que la ama y lo difícil que fue ser madre soltera.





Sin embargo, la joven repentinamente dejó el escándalo atrás, justificó sus actitudes al mencionar que tenía problemas emocionales y sorprendió a sus fans al anunciar que incursionaría como cantante.





A través de su cuenta de Instagram, la polémica hija de Alejandra Guzmán presentó un fragmento del que sería el tema que le abriría las puertas en la industria musical, que lleva por título ‘Ándale’; sin embargo, un reconocido medio reveló que este inesperado lanzamiento en realidad fue la razón por la que la joven arremetió contra sus familiares en semanas pasadas.





De acuerdo con un video publicado en YouTube por Chacaleo, no es gratuito que Frida Sofía haya anunciado que buscaría un lugar en los escenarios, pues aprovechó justo el momento en el que anda en boca de todos para promocionar su primer sencillo.





Según el medio, las mujeres de la dinastía Pinal ayudaron a la hija de Alejandra Guzmán a impulsar su nuevo proyecto, pues aunque su familia está plagada de estrellas, su carrera no ha sido muy productiva hasta ahora; sin contar el hecho de que, tras los dimes y diretes, obtuvo una publicidad inusitada.





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx