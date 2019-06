Exhiben Rapsodia

Chihuahua.- El pasado viernes 21 de junio, se llevo a cabo con éxito la inauguración de la exposición “Rapsodia” de la artista visual y poeta chihuahuense Violeta Rivera, la cual se encuentra en la Quinta Gameros donde el público, familiares y amigos se dieron cita para admirar su trabajo.

La artista ha llevado su arte a Portugal, Canadá, Italia, México, Alemania, España, Argentina y Ecuador, donde ha sido reconocido todo su talento. A la fecha cuenta con más de 100 exposiciones entre individuales y colectivas. Representó a México en la Incubadora de Artistas de Portugal y Latinoamérica. Fue seleccionada por el Nuit Rose Festival en Toronto, Canadá, para exponer en colectiva y realizar arte en vivo.

En entrevista exclusiva para El Diario de Chihuahua comento todo lo de esta muestra: “Se abrió una convocatoria por parte de la Quinta Gameros, entre con esta propuesta y quede seleccionada, estoy muy contenta”.

Rapsodia

La muestra permanecerá en Quinta Gameros hasta finales del mes de julio y la artista explicó cómo surge el nombre de esta exposición: “Este título viene de la música donde se fusionan varios temas, texturas, sentimientos, ideas y pareciera que es una licuadora de muchísimas emociones y momentos, sucede como una alquimia que al final resulta una composición bastante vibrante y armónica”, dijo.

“Entonces en cada una de las piezas están varias cosas sucediendo al mismo tiempo porque hay varios planos pinto un cuadro y en veces pinto otro cuadro encima del que ya estaba, en ocasiones hasta un tercero bloqueando ciertas partes entonces quedan como ciertos prestigios y lo hago de esa manera porque también yo trabajo mucho el collage”, continuó.

“Y aunque aquí las piezas están hechas con acrílico también se logra ese tipo de collage porque así estamos hechos en la vida de pequeños fragmentos de muchas cosas sucediendo muchas emociones y más ahora en estos tiempos con todo esto del internet, todos pasamos de una noticia a otra, unas son chistosas como los memes y algunas son recordatorios y otras trabajo, viajes entonces se encuentra uno en ese constante movimiento visual y mental”, expresó.

Además la talentosa artista chihuahuense refirió que otra de las cosas en las que también trabaja en sus pinturas es lo que ella denomina “Poética del dibujo”: “Por eso también me gusto el título de “Rapsodia” porque como lo comente viene de la música y la poética y la manera en la que yo manejo la poética me interesa en que cada cuadro se puede experimentar con todos los sentidos que se pueda respirar, saborear, ver, sentir texturas, que se trabajen varias no sólo emociones, sino también ideas, conceptos y que el público lo pueda completar el cuadro”, expresó.

La artista también relató que dicha muestra tardó en realizarla alrededor de siete meses: “Existen un par de piezas que ya estaban fue darles un nuevo sentido y las demás si fueron hechas especialmente para esta exposición”.

¿Qué le deja Rapsodia?

“Me deja muchas cosas, sobre todo estar con esta plenitud de exponer en la Quinta Gameros, ya me había tocado muchas veces exhibir en colectivas y esta es la primera vez que es individual y sinceramente ver mi obra en este recinto tan precioso estoy con todo el corazón hinchado de emoción y alegría, esta es una gran enseñanza que me deja y además de la gran afluencia que viene aquí podre compartir a más personas mi trabajo para mí es un gran regalo”, comentó.

Violeta cuenta con una gran trayectoria ha obtenido grandes logros como el Tercer Lugar en el Concurso Eureka! De la Associazione Culturale Crossmedi para exponer durante la Semana Internacional de la Moda, Arte y Diseño en Milán, Italia.

Fue seleccionada por la Secretaria de Relaciones Exteriores a través del Consulado de México en Douglas para participar en el proyecto de Arte Urbano "Dreams Across Borders".

Fue seleccionada por la L’associazione culturale I Martedì Critici è stata incarica dal Comune di Cosenza di curare il vasto progetto para realizar una “Residenza artistica en Cosenza – BoCS Art Italia. Ganó el Concurso Fashion Illustration Open Call Fall/Winter 2016 Runway show On Valentino. Obtuvo el Tercer Lugar en la Convocatoria Nacional de Ilustración Fashion Victims, fue nombrada Visitante Distinguida de la ciudad de Oaxaca en México.

Como escritora obtuvo Premio Nacional de Periodismo, quedó finalista del Premio Internacional de Poesía y Cuento Breve (Argentina), finalista del Premio Internacional de Poesía a través del Ministerio de la Cultura (España).

Ha participado en decenas de Encuentros de Escritores nacionales e internacionales y publicado en periódicos, revistas, antologías. Editó el disco de poesía sonora “Conversaciones a la orilla de un hilo” y a través a de la Editorial Serpiente de Papel el poemario “Corazón de madroño”.

Lo más difícil

Compartió con los lectores de El Diario que ha sido lo más complicado dentro de su carrera para llegar hasta donde actualmente se encuentra:

“El decidirme hacer las cosas, como luego dicen ya sabes a dónde vas a llegar y a pesar de que llegas a una meta, luego le das vueltas y con todo mi camino recorrido luego no activo el gps (dijo entre risas) y ando medio perdida o luego voy contra la corriente” dijo.

“Ha sido difícil el camino en enfocarme, decidirme y estar en congruencia porque es mi vida, mi corazón y es hacia donde uno va, aunque a veces quizás vayas con los ojos cerrados y sin saber bien pero sin rajarme y seguir; ya que esta uno encaminado lo ideal es disfrutarlo”, enfatizó.

Lo más satisfactorio

Además dijo que ha sido lo más grato que ha vivido dentro de su trayectoria: “El compartir con mi familia, amigos, la gente todo mi trabajo y también que trabajo mucho en comunidades a través de algunas instituciones principalmente en Jalisco donde colaboró con la Asociación Civil Rutas Plásticas Jalisco y nos vamos al menos cada mes a comunidades donde los caminos son de terracería llegando a espacios donde muchas veces nunca se había tenido una exposición o la visita de alguna artista o un poeta y son lugares donde existen muchos niños y jóvenes donde tienen grandes inquietudes muy honestas, eso es algo muy satisfactorio para mí”.

“Si existen muchos premios y viajes internacionales pero el partir desde dentro desde nuestras comunidades con los niños y todo y desde lo que uno es entregándose al cien por ciento es lo que me ha dejado mayor satisfacción”, dijo.

Su gente

La respuesta del público específicamente de Chihuahua ha sido muy satisfactoria para Violeta: “Ha sido muy padre, además de que aquí tengo a mi familia, mis amigos y se nota la fuerza de esta mano de pintora chihuahuense en la honestidad y la sinceridad que perciben en mis muestras y creo que eso viene de mi formación y de ser chihuahuense”.

Orgullosa de su tierra

Una talentosa chihuahuense que ha puesto el nombre del estado grande en alto, platicó como es que presume a su tierra: “Con mi carácter y mi obra con lo que soy con ser congruente y siendo uno mismo, estoy es lo que soy, estoy es lo que hay, entonces el ser así con esta autenticidad de la mano con mi obra y mi poesía”.

Su mensaje

Para todas las personas que les gustaría forjar una carrera como la de Violeta Rivera: “Que se avienten porque uno tiene que llegar hasta uno quiere, haciéndolo con la mayor alegría, con el corazón y pasión”.

Proyectos

“Luego de aquí me voy hacer una residencia artística en Bacalar en Quintana Roo, está en puerta otra exposición en Ixtapa y bastantes viajes con bastante trabajo”.

“Vengan a visitar no sólo la exposición “Rapsodia” también la Quinta Gameros es un recinto hermoso de mi alma mater y conozcan Chihuahua, es bueno también tomar vacaciones en nuestra propia ciudad, conocerla y verla con otros ojos”, concluyó.





Síguela en:

facebook.com/viocolor

instagram/com/viocolor