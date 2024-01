Exige Ian Ziering más medidas de seguridad tras pelea

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El actor Ian Ziering, quien protagonizó una pelea contra un grupo de motociclistas este fin de semana, rompió el silencio sobre el altercado y pidió a las autoridades correspondientes poner en marcha medidas de prevención de actos delictivos como el que se vio involucrado en Los Ángeles.

Mediante un posteo en su cuenta de Instagram, el intérprete de Steve Sanders en la serie noventera Beverly Hills 90210, explicó los motivos que lo llevaron a enfrentar hasta los golpes a un grupo de motociclistas.

"Ayer, experimenté un incidente alarmante que involucra a un grupo de personas en mini motocicletas. Mientras estaba atrapado en el tráfico, uno de estos pilotos se acercó agresivamente a mi coche, lo que llevó a un enfrentamiento inquietante. En un intento por evaluar cualquier daño salí de mi auto. Esta acción, desafortunadamente, se convirtió en un altercado físico, que navegué para protegerme a mí mismo", escribió.

Aunque el enfrentamiento entre el actor y los motociclistas aparentemente fue aparatoso, según imágenes difundidas por TMZ, Ziering aclaró que tanto él como su hija se encuentran bien tras el incidente, sin embargo, los hechos le causaron preocupación por la seguridad pública.

"Me siento aliviado de informar que mi hija y yo estamos completamente ilesos, pero el incidente me ha dejado profundamente preocupado por la creciente audacia de estos grupos que afectan la seguridad pública y la paz. Esta situación pone de relieve un problema más grande de hooliganismo en nuestras calles y la necesidad de respuestas efectivas de los cuerpos policiales a tal comportamiento. Como ciudadano y padre, me parece inaceptable que los grupos puedan presentar libremente en este tipo de comportamiento, causando miedo y caos, mientras que la respuesta de las autoridades parece insuficiente", sentenció.

El "ex alumno" de Beverly Hills añadió que siempre se defenderá ante actos de intimidación y mala conducta como lo ocurrido en la víspera de Año Nuevo, por lo que dijo tal situación ha reforzado su creencia por velar por la seguridad personal y de su familia.

"Debemos abordar los problemas subyacentes que conducen a tal comportamiento perturbador y asegurar que nuestras calles sean seguras para todos. Insto a los funcionarios de la ciudad y a los cuerpos policiales a que tomen medidas decisivas contra esa anarquía y proporcionen los recursos necesarios para prevenir sucesos futuros", demandó.

Al final, Ziering agradeció el apoyo de su familia, amigos y hasta de sus fans después de la pelea en la que se vio involucrado, a quienes también deseó un feliz año.