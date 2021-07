Exige Madonna que liberen a Britney

Reforma

Madrid.- Con una camiseta de manga corta blanca estampada con el nombre de Britney Spears y un mensaje rotundo. Así se ha posicionado Madonna, la reina del pop, a favor del fin de la tutela legal a la que Spears está sometida desde hace 13 años y que controlan su padre, en la parte financiera, y una administradora, en la parte personal.

"Devuelvanle a esta mujer su vida. La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Muerte al patriarcado codicioso que le ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, estamos llegando para sacarte de la cárcel!", ha manifestado la artista, de 62 años, en una historia en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 16 millones de seguidores.

Madonna se suma a la cada vez más amplia lista de artistas y celebridades que han mostrado su apoyo a la cantante estadounidense en el proceso legal abierto por Spears para recuperar el control de su dinero y de su vida. Paris Hilton, la cantante de soul Dionne Warwick, la rapera australiana Iggy Azalea, la artista y excompañera de Britney en su infancia y juventud Christina Aguilera y el multimillonario Elon Musk han sido algunos de los nombres que se han posicionado al respecto.

El creador de Tesla ha sido uno de los últimos en expresarse sobre el hecho, después de que este lunes publicara un mensaje en Twitter con una única frase, "Free Britney" (Liberad a Britney), en referencia al movimiento iniciado en redes sociales en 2009 contra la tutela. El tuit del magnate ha sido compartido 57 mil veces y acumula más de 445 mil Me gusta.

Madonna y Spears colaboraron juntas en el tema "Me Against The Music" en 2003 y, en la memoria colectiva, aún permanece el beso que ambas artistas protagonizaronese mismo año durante la interpretación de "Like a Virgin", uno de los temas más emblemáticos de Madonna, durante una entrega de premios de la cadena MTV.

El pasado 24 de junio, Spears compareció a la juez Brenda Penny para solicitar el fin de la tutela que le fue impuesta en 2008. "No estoy contenta. No puedo dormir. Estoy enfadada y deprimida. Lloro todos los días", declaró entonces ante la magistrada, al tiempo que aseguró que tanto su padre, Jamie Spears, como todos aquellos encargados de la custodia "deberían estar en prisión". En los últimos días, la cantante ha perdido a algunos de sus apoyos como su manager y su abogado durante los últimos 13 años, Sam Ingham.