Experiencia sensorial

La puesta en escena ‘Texel / Texas’, después de un par de temporadas en la Ciudad de México, arrancará gira con funciones por el interior del país, siendo las primeras ciudades por visitar Chihuahua y Juárez, la cual forma parte de la programación del 17 Festival Internacional Chihuahua.

El texto del holandés Jibbe Willems, es dirigido por la directora y dramaturga nacida en Monterrey, pero chihuahuense de corazón Gabriela Ochoa, quien mediante de esta obra busca profundizar en los deseos sobre los que el individuo contemporáneo de sociedades globalizadas basa su búsqueda de sentido.

Las fechas de las presentaciones son el martes 10 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro de los Héroes, en Chihuahua, la cual será transmitida a la par en la página de Facebook del FICH y el jueves 12 de agosto a las 20:00 horas en el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda en Ciudad Juárez. Ambas funciones serán de entrada libre y es clasificación B: Adolescentes y adultos.

‘Texel / Texas’ es un proyecto que tiene sus antecedentes en un intercambio teatral entre México y Holanda. La producción del montaje es de las compañías Lázuli Teatro y Conejillos de indias. Con esta gira se busca compartir la puesta en escena con más gente y, por supuesto, tener más oportunidades de exploración con el público.

En entrevista para El Diario, Gabriela Ochoa, comentó que la propuesta escénica “Busca provocar una experiencia sensitiva, abrir un canal intuitivo con el espectador para transmitir la desolación expuesta por los personajes y generar un acercamiento con el público que se vale de los sentidos, es un texto abstracto, poético, pero al mismo tiempo muy accesible, y después de la pandemia se resignificó mucho porque habla del aislamiento del ser humano, la incapacidad de conectar con la gente más querida”.

Chihuahuense de corazón

La dramaturga y directora de 45 años de edad, cuenta con 22 años de trayectoria y compartió que desde niña quiso ser actriz de teatro y este gusto del arte lo comparte con su hermano Genaro Ochoa quien es compositor y músico, es quien ha hecho la música de todas las obras que ha montado a lo largo de su trayectoria, así como la obra ‘Texel / Texas’.

“Nací en Monterrey, pero yo siempre digo que soy de Chihuahua, mis papás son de Ciudad Cuauhtémoc y cuando yo tenía 7 años regresamos para allá y ahí crecí, toda mi familia está ahí, hice mi preparatoria en Chihuahua, y en la tarde iba como oyente a la Facultad de Bellas Artes de la UACh y me dejaban tomar las clases de actuación y después me fui hacer la Universidad a Xalapa, después hice mi maestría a París, luego vine a CDMX, pero soy de Chihuahua, ahí tengo todo mi capital simbólico”, enfatizó.

Como llega ‘Texel / Texas’ a sus manos

“Estoy muy contenta y emocionada de estar de vuelta en Chihuahua, este proyecto llego a mis manos porque Olinda Orralde es quien tradujo y actúa en esta obra, vive en Holanda hace muchos años y ella hizo un encuentro de dramaturgia ‘Voces bajo el nivel del mar’ en 2016 y se tradujeron cuatro textos y se montaron como lectura dramatizada para darlos a conocer y este fue uno de ellos, de hecho vino el autor a CDMX, le gusto mucho y de ahí surgió la idea de hacer la puesta en escena”, contó.

Refirió que esta obra le ha aportado bastante, el poder compartir la visión muy urbana con el público chihuahuense, para Gabriela es muy enriquecedor, porque habla de algo que a todos concierne en un mundo tan globalizado, es una manera de proyectar su trabajo en el lugar donde están sus raíces.

“Para mí una de las cosas más lindas de hacer teatro es irme de gira, pero el regresar a Chihuahua significa mucho, presentarme allá, es como regresar un poco a la tierra que me vio crecer, algo de todo lo que me dio, cuando tenía 12 años, vio por primera vez la obra ‘El violinista del tejado’ con Manolo Fabregas en el Teatro de los Héroes, la cual me impacto, y volver al Teatro de los Héroes es un sueño de niña; es la primera vez que presentaré una obra en este hermoso recinto y es un regreso a mi infancia, es como un sueño hecho realidad”, puntualizó.

Por su parte, la mexicana Olinda Larralde, quien es gestora, traductora y actriz de esta obra y radica en Holanda desde hace algunos años, comentó: “Es un texto que traduje en español y la montamos hace casi tres años y hemos tenido ya dos temporadas en la CDMX y tenemos ganas de compartirlo con más gente, para que viva una experiencia visual muy activa que apela mucho a los sentidos y a la imaginación que es combinado con este texto que es a la vez que tiene mucha poesía y un humor negro holandés de mucha ironía y se mezcla con estas imágenes poéticas tanto en el texto como visualmente y envuelve en una experiencia y entender cómo va a la anécdota y poder acceder a reflexiones profundas”

Texel / Texas es dirigida por Gabriela Ochoa y el elenco está conformado por Abraham Vallejo, Sergio Solís, Ricardo Rodríguez, Olinda Larralde Ortíz, Mahalat Sánchez y Romina Coccio.

“Tengo el personaje que vaga por el desierto y lo compartimos la actriz Romina Coccio y yo, porque yo vivo la mitad del año en Holanda, voy y vengo trabajo en los países y el montaje tiene más flexibilidad y que se pueda presentar aunque yo no esté aquí; ha sido muy lindo que se sumara Romina el personaje ha crecido y lo estaremos dividiendo las funciones”, explicó.

“Son cinco personajes, son cinco fases de mente a la vez, cinco maneras de buscar la felicidad en la vida, van haciendo reflexiones de lo que se busca en la vida. Creemos que el público también podrá hacer hallazgos sobre su manera de mirar y relacionarse con la ficción, la representación, el humor y la poesía. El juntar estas dos escénicas de la cultura que son tan opuestas y complementarias hay mucho que aprender una de otra”, indicó.

Gabriela Ochoa

Directora y dramaturga

Estudió Maestría en Artes del espectáculo, Opción Estudios Teatrales en París en la Universidad Saint-Denis y Licenciatura en Teatro en Xalapa, Universidad Veracruzana. Continúa perfeccionado su educación a través de intercambios y talleres de alto nivel tanto en México como en Canadá, Francia, Argentina y recientemente en Nueva York en SITI Company. Ha desarrollado un lenguaje escénico desde una poética personal a través de su compañía Conejillos de Indias la cual creo en el 2007.

“Toda mi formación fue enfocada a ser actriz, pero durante mis estudios me dio apendicitis y no pude seguir actuando, y me puse a escribir y dirigir y a partir de ahí tuve muy claro que ese era mi camino”, dijo.

Sinopsis ‘Texel / Texas’

En una frontera entre Holanda y Texas, esperan Óscar y su madre el cuerpo del difunto padre de familia. El hombre ha caído de las alturas de una ciudad occidental que da hogar a tantos y tantos suicidios. De la misma caída viene la mujer del guardia de frontera. Entre el polvo desértico camina de ida o de vuelta hacia el espejismo de un hogar. Entre la poesía y el humor del dramaturgo Jibbe Willems, hablan muertos, vivos, y todos los que por momentos sentimos estar a la mitad del camino entre esos dos extremos.