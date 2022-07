Experimenta Brad Pitt un expreso de locura en 'Tren Bala'

CDMX.- El experto asesino Ladybug (Brad Pitt) confía en que su aparente mala suerte no arruine su nueva misión. Sólo debe subirse a la locomotora, robar un maletín y bajarse en la siguiente estación. Simple.

O quizás no porque en Tren Bala, la película de David Leitch que se estrena este miércoles en el País, otros seis sociópatas intentarán completar la misma misión, lo que llevará al espectador a un viaje de acción, locura, golpes y oscura diversión.

"El tren es un lugar donde se sube gente de todo el mundo, de todas las razas y clases sociales, todo a bordo. Y confiamos en que nos lleve a nuestro destino, pero entre eso hay muchas paradas, la gente sube y baja, siempre hay una oportunidad de conocer a alguien que nunca has visto.

"Sólo que, en nuestra película, los que se suben son una bola de sociópatas. ¿Qué pasa en un tren donde se sube toda esta gente y se empiezan a matar entre ellos? La respuesta es mucha diversión", compartió, en charla virtual el actor Brian Tyree Henry, quien da vida a "Lemon".

Aaron Taylor-Johnson se suma como "Tangerine", el hermano "gemelo" de "Lemon"; Bad Bunny es el criminal de ascendencia latina "The Wolf"; Zazie Beetz es "The Hornet"; Andrew Koji es "Kimura", y Joey King da vida a la tierna pero letal "The Princess". El filme está basado en la novela negra "Maria Beetle", del japonés Kotaro Isaka.

Taylor-Johnson resaltó la química en pantalla entre "Tangerine"y "Lemon", misma que brotó casi naturalmente con su colega.

"Nos hicimos amigos al instante. Creo que hay mucho humor en nuestros personajes. Somos 'gemelos', pero no queríamos hacer esa broma de que uno era blanco y otro negro; queríamos mostrar una hermandad, son personajes que tienen una historia de compañerismo, amor y empatía, realmente se protegen uno al otro", detalló el británico.

"Ambos venimos de familias llenas de hermanas, nunca tuvimos hermanos en nuestras vidas, no tuvimos la oportunidad de crear una hermandad y construir algo así. Y teníamos que mostrar eso en pantalla", agregó el afroamericano.

Eso sí, fue un lujo tener escenas de acción con una figura como Pitt, aunque tanto Taylor-Johnson como Tyree Henry salieron mal librados.

"Ese tipo me lanzó fuera del cuarto, en un área que no estaba cubierta por protecciones, y me corté la mano", recordó, entre risas, la estrella de Kick Ass.

Y al actor de la serie Atlanta le fue peor.

"Mi escena no estaba en el guion, pero se le ocurrió golpearme. Dijo '¿qué tal si le pegamos y le pegamos?'. ¿Y qué iba yo a hacer? Ni modo que dijera 'no, Brad, no me pegues'. Sabrás que has triunfado cuando Brad te pega durante siete horas al día. Ya lo logré", bromeó también Tyree Henry.

El realizador subrayó, además, el talento del cantante boricua, quien se sumó a la producción como el matón latino por recomendación e insistencia de su propia esposa.

"Me integré cuando el libro ya estaba adaptado. El autor es muy conocido en Japón, pero había pedido hacer la película con un tono global, quería expandir su mundo, así que había un personaje latino, dos británicos, un estadounidense pero el alma de la trama era japonesa. Es una paleta del mundo, una película global.

"Y el trabajo de Bad Bunny fue genial. Vino al proyecto por insistencia de mi productora creativa, que es mi esposa. Ella sabía que le podía poner esa pasión que necesitaba el personaje. Y no se equivocó: tiene un carisma enorme, trajo todo eso a las primeras reuniones. No tengo más que grandes palabras para él. Fuimos a verlo a un show que dio en Toronto y no podíamos creer cómo lo quiere la gente", compartió Leitch.

Promete cumplir con Kraven

Aaron Taylor-Johnson se mostró emocionado por encarnar a uno de los villanos de Marvel en la próxima película Kraven The Hunter, un spin-off de Spider-man.

Aunque no pudo revelar mucho sobre la trama, adelantó que sorprenderá a los fans de los cómics.

"Estoy muy emocionado de compartir esta película con la gente. Kraven es un personaje que, cuanto más investigo y escarbo en su historia, más me enamora. Espero hacer un gran trabajo, porque tiene sus defectos, como todos.

"Pero lo que puedo decir es que es una película diferente de Marvel, tiene una textura distinta", adelantó.