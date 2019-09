Experimenta Kinky con sonidos urbanos

Monterrey.- El sonido eléctrico de Kinky vuelve, pero ahora con un toque de urbano para explorar en otro género.

La banda regia trae nueva música sin perder el espíritu que distingue a Gil Cerezo, Ulises Lozano, Carlos Cháirez, Omar Góngora y César Pliego.

"Es una nueva canción que se llama 'Llena de Mentiras', con un toque humorístico que, de cierta manera, también nos caracteriza, porque algunos temas que hemos grabado son serios y otros de humor, y éste es un poco divertidón", compartió Gil, vocalista de la banda.

"También, sin perder el estilo, los sintetizadores como la energía electrónica de lo que es la banda, tiene un toquecito urbano".

Esta canción se escuchará a partir del viernes 27 de septiembre.

"No es por estar a la moda, sino por explorar nosotros mismos este género que ya abarca muchísimo", aclaró.

La canción que fue grabada en Los Ángeles, primero llegará a las plataformas digitales antes de grabar el video.

"Trabajamos con productores que están en el nuevo urbano que se está dando en Estados Unidos con grupos como Major Lazer, que tiene también toque latino".

Con más de 15 años en la música, Kinky se ha caracterizado por su acertada mezcla de ritmos.

"Nos gusta siempre inmiscuirnos en todo lo que va sucediendo musicalmente, tanto en México como en el mundo, las fusiones que pueden lograr", agregó el interprete de "¿A Dónde Van los Muertos?" y "Después del After".

Indicó que esta exploración de sonidos siempre resulta refrescante.

"Tenemos la posibilidad de hacerlo, y me atrevo a decir que no muchos grupos tienen esa posibilidad de poder brincar de un género a otro sin perder su actitud y espíritu", detalló.

Desde hace dos años el grupo no ofrecía novedades. Su disco anterior fue Nada Vale Más Que Tú, editado en 2017.

"Vamos a sacar cada dos meses varias canciones que tenemos listas y después un disco completo más adelante".

Kinky se prepara para encabezar el Festival Encabritados 2019, que se llevará a cabo el sábado 12 de octubre en la Explanada Sultanes y en donde alternarán con otros como Gondwana, Kumbia Kings y Cabrito Vudú.

"De aquí a lo que resta del año estaremos girando por el País, también estaremos en un evento de California", indicó Gil.

"En la parte de producción hemos ido apretándole las tuercas y agarrando mucha experiencia a lo largo de los años", agregó Gil.

días pasados, el cantante subió al escenario para cantar un par de veces con Los Ángeles Azules.

"Desde que ellos sacaron el material con las colaboraciones ha sido acompañarlos en el camino. Hemos ido a más de 30 fechas", indicó el cantante, quien ahora reside en la Ciudad de México.