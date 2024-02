Explica Usher ausencia de Bieber en show del Super Bowl

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El cantante Usher abordó este viernes las especulaciones en torno a la ausencia de Justin Bieber en su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Confirmó que sí se había comunicado con Bieber para una posible colaboración, pero no pudieron unirse en el escenario.

"Creo que podría haber sido el hecho de que simplemente quiere contar una historia diferente en este momento. Y entiendo eso", dijo Usher en entrevista con el programa de radio The Breakfast Club, reconociendo la decisión de Bieber de explorar nuevas opciones en su carrera.

Aunque no se concretó la participación conjunta en el espectáculo del Super Bowl, Usher adelantó que él y Bieber trabajarán en algún proyecto futuro juntos.

"El momento tal vez sea más adelante. Haremos algo más en el futuro. No hay amor perdido ni nada por el estilo. Obviamente, hay mucha presión para el Super Bowl", añadió.

Usher también expresó su confianza en que Justin Bieber encabezará el espectáculo de medio tiempo en algún momento.

"Lo profetizo sobre su vida. Tiene una carrera que lo merece. No sucedió, pero eso no significa que no vaya a suceder", afirmó Usher.

Durante la planificación de su actuación en el Super Bowl, Usher reveló que contactó a varios artistas para formar parte de un espectáculo. Aunque no mencionó específicamente a quiénes contactó, aseguró que estaba trabajando en crear uno de los mejores Super Bowls de todos los tiempos.

Confirmó que Chris Brown no fue uno de los artistas contactados para unirse a él en el escenario.

En el espectáculo de medio tiempo, Usher ofreció un popurrí de sus mayores éxitos, acompañado por invitados especiales como Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., Lil Jon, Ludacris y will.i.am.

A pesar de la ausencia de Bieber en el escenario, el artista elogió a Usher en las redes sociales después de su actuación.

"TE AMO, HERMANO MÍO. NADIE PUEDE CANTAR Y BAILAR COMO TÚ LO HACES. TE AMO DESDE EL FONDO DE MI CORAZÓN. TRAJISTE LA 'A' AL MUNDO, SOLO TÚUUUUUU", escribió Bieber.

De acuerdo con Page Six, una fuente cercana al intérprete de "Baby" reveló que el cantante no se sentía listo para participar en uno de los eventos con más audiencia del año.

"No hay rencor entre Usher y Justin. Justin simplemente no estaba preparado para ello, simplemente no lo sentía", dijo un allegado de Bieber.