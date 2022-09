Explican Hugh Jackman y Reynolds el regreso de 'Wolverine'

Ciudad de México.- Luego del anuncio realizado por Ryan Reynolds sobre el regreso de Hugh Jackman como "Wolverine" en el Mundo Cinematográfico de Marvel (MCU), ambas personalidades salieron a aclarar cómo será posible tras los hechos registrados en Logan.

Reynolds y Jackman se volvieron tendencia después de la noticia respecto a la participación de Wolverine en Deadpool 3, lo cual desató teorías y dudas de los fans de la franquicia de X-Men.

Uno de los planteamientos más sonados en redes sociales fue el cómo será posible el regreso de Wolverine si en la cinta Logan se registró su muerte.

Como consecuencia, Hugh Jackman y Reynolds publicaron un video para exponer la razón que hará posible la aparición del mutante.

Revelan Reynolds y Jackman por qué regresará Wolverine

Durante el video, el actor de Deadpool 3 y Hugh Jackman indicaron que los hechos que culminaron con la muerte del mutante de X-Men en Logan se registraron en 2029, por lo que será fácil traerlo de vuelta.

Aunque los dos actores dieron indicios de explicar parte de la trama de Deadpool 3, censuraron dicha información al poner la canción "Wake Me Up Before You Go-Go".

Reynolds y Jackman continuaron imitando algunos de los movimientos de sus personajes del MCU para guardarse más detalles sobre el proyecto.