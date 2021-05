Explora 'Cruella' el nacimiento de una villana

Reforma

Ciudad de México.- La idea de explorar toda la maldad de Cruella de Vil en la piel de Emma Stone sedujo al equipo de producción del nuevo live action de Disney, que llega hoy a las salas de cine en México y varios países.

"Los villanos siempre son los más divertidos de hacer, porque simplemente tienes más licencia para hacer cosas que no son necesariamente apropiadas o que empujan los límites y dan vida a estos asombrosos personajes.

"Pero para mí lo más importante fue no hacerlo simplemente en blanco y negro, sino ver más allá de lo que es Cruella, quería crear todo este maravilloso contexto que te hiciera empatizar con las decisiones que toma y las situaciones a las que responde, y hacerlo de una manera realmente divertida", explicó Craig Gillespie (Yo, Tonya), director del filme.

La travesía implicó recrear toda una ambientación de los años 70 en Inglaterra, con la construcción de 96 sets, dentro los cuales la protagonista crece revelando desde temprana edad su amor por la moda y su exquisito talento y determinación para posicionarse como la mejor diseñadora de la época, le pese a quien le pese.

"Mucho antes de todo esto ya se tenía esta idea de los revivals, Disney tenía todos estos personajes y fue un proceso de cuatro años con distintos escritores y propuestas en la mesa, incluso llegamos a pensar que no se haría un filme sobre Cruella, porque aunque es un personaje muy interesante, ¿qué mundos exploraríamos que realmente tuvieran sentido y encajaran para hacer una gran película?

"Pero creo que tomarla y llevarla a los setentas fue muy acertado porque aun cuando es la Cruella de 101 Dálmatas, aún no lo es, porque estás tomándolo y creando una historia completamente nueva para ella, todo comenzó a fluir y volar en algo realmente emocionante y fue ahí cuando pensé: ¡Dios mío, seré Cruella!", contó Stone.

Desde el principio

La trama mostrará los inicios de Cruella en su búsqueda por dejar su propia huella dentro del imperio fashionista, momentos que son musicalizados por temas icónicos de la época, como "She's a Rainbow", de The Rolling Stones; "Should I Stay Or Should I Go", de The Clash; y "Come Together", de John Lennon y Paul McCartney.

Así como un lado más personal, con todo su pasado, desde su infancia hasta cómo dio con sus fieles secuaces, Jasper (Joel Fry) y Horacio (Paul Walter Hauser).

"Ese era el corazón de esta historia, toda esta dinámica se construye porque ellos son una familia de tres y cada uno tiene un rol muy diferente.

"Esa química creo que de verdad funcionó de una manera hermosa, les di también ese espacio para improvisar y fluyeron bastante bien, todos tienen ese nivel de talento, entonces de verdad todo eso le dio al filme total naturalidad", destacó Gillespie.

Némesis a la altura

Para este universo hubo que sumar una contrincante a la altura, la Baronesa, encarnada por Emma Thompson, una némesis igual de terrorífica como fabulosa, quien se encargará de poner en jaque a Estella/Cruella, lo que resultó fascinante para la actriz.

"Para crearla me basé por supuesto en la vida real, pienso que si mi esposo entrara a este cuarto ahora, diría: 'no requirió actuación alguna'", bromeó la dos veces ganadora del Óscar.

"Por muchos años me han preguntado si podría hacer a una villana y han sido décadas de hacer a lo que mi madre llamaría 'buenas mujeres' en hermosos vestuarios, y ahora puedo hacer a una realmente mala también luciendo espectacular, porque ¡oh, dios mío, la ropa!

"No hay nada más divertido que simular ser realmente mala, resultó ser terriblemente sencillo, aunque mi experiencia con personas malas y duras, como la Baronesa, ha sido prácticamente nula. Ha habido algunas de ellas, especialmente en el mundo del espectáculo, sin mencionar nombres, pero las hay, y ella es una mezcla de todas", compartió Thompson en conferencia.

Cruella, que llegará este viernes también a Disney+ con un costo como contenido Premium, es una de las grandes apuestas para atraer a la gente de regreso a las salas.