Exploran Vincent Cassel y Eva Green sus 'Conexiones' en TV

CDMX.- La ciudad de Londres vive desgracias sin precedentes. Por medio de un ciberataque, un grupo de terroristas logró que el río Támesis se desbordara y que un tren de alta velocidad chocara. ¿Qué hay detrás de todo esto?

Desentrañar esta intriga será la labor del espía Gabriel Delage (Vincent Cassel) y de la detective Alison Rowdy (Eva Green) en Conexiones, serie de acción y suspenso que llegará este viernes a Apple TV+.

Los protagonistas, que alguna vez fueron pareja sentimental, deberán evitar más atentados que pongan en jaque la seguridad de los habitantes de Londres y de otras urbes. Sin querer, se vincularán en la misión de salvar y de anticipar posibles ataques.

"Lo que necesitas (en una historia como esta) es tensión y debes sostenerla. No puedes perderla en ningún momento. Si no, se va el espectador y pierdes el interés. Lo que debemos identificar es cómo lograrlo y eso me fascinó de Conexiones. Haces que los coches exploten, ocurren asaltos, lo que sea, pero te atrapa un poder mayor, que es del del amor, el sentimiento, el entendimiento.

"La tensión sexual es obvia, es necesaria. Lo que no se puede comunicar con texto lo das con una escena, con actuación, y eso genera un interés único", afirmó Cassel en enlace virtual desde París.

Un relato lleno de suspenso

En la historia, Gabriel es un hombre solitario, entregado a su trabajo y comprometido con ayudar a desertores de terrorismo o testigos protegidos. Alison, por su parte, está casada, es una madrastra ejemplar y vive consagrada a su labor de análisis de daños en posibles tragedias.

A él casi lo matan en una misión secreta, en donde debe rescatar a refugiados, y a ella su familia le solicita más tiempo y atención, ya que siempre está trabajando.

"Creo que esta serie es muy realista y que se acerca al trabajo de mi personaje desde un punto de vista muy humano. Es muy cercano a la soledad de la gente que hace este tipo de trabajo. No hay nada glamoroso en hacer a un mercenario, a un espía. Es muy solitario, muy oscuro y peligroso. Podría morir solo en el desierto de Siria y nadie lo sabría", acotó el histrión de Los Ríos de Color Púrpura.

El título de Conexiones se refiere al vínculo entre instituciones o personas, y lo que puede suceder por la atracción o repulsión que sienten entre sí. La historia personal entre Gabriel y Alison es precisamente lo que detona muchas de las encrucijadas en la trama de la serie.

"Siempre he sentido una gran fascinación por ella (Green), como actriz, desde hace mucho tiempo. Y nunca habíamos podido estar juntos. Cuando dijo que sí al proyecto, fue un gran atractivo para mí.

"Me sentí curioso sobre ella y ella dijo lo mismo sobre mí. Me reconozco en mí a través de ella. Creo que ella puede ser una versión femenina de lo que soy yo, o yo puedo ser la versión masculina de ella", dijo Cassel.

Hablada en inglés y en francés, la serie consiste de seis episodios que serán estrenados de manera semanal a partir de este viernes.