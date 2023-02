Expone 'Atrapadas en Familia' conflictos de parejas

Ciudad de México.- Para celebrar sus 40 años de casados, Mónica (Julieta Ortiz) y Uriel (Guillermo Quintanilla) organizan una escapada de fin de semana al bosque, donde sus invitadas quedarán Atrapadas en Familia.

Esta película de Alonso Íñiguez, que ya está en VIX+, muestra los conflictos por los que atraviesan tres parejas: el matrimonio supuestamente perfecto pero lleno de insatisfacciones, dos mujeres que desean caminos diferentes y una mujer madura-insegura que mantiene a un atractivo joven.

Diana Bovio, quien encarna a Carolina, la hija del matrimonio, vive a la vez una crisis cuando su novia Sofía, interpretada por Ana Sofía Gatica, tiene dudas sobre el futuro de su propia relación.

"Me encanta la propuesta, desde el guion me parecía atractivo, porque muestra que las problemáticas de la pareja no radican en su preferencia sexual, no son personas atormentadas o alienígenas, como si las lesbianas o bisexuales no tuvieran derecho a amar y ser felices en su relación.

"En el fondo es ver cómo la falta de comunicación puede afectar en todas las relaciones, madre e hija, mejor amiga y amigo. Para mí de eso trata la vida, a veces cuesta trabajo ver esto en películas de índole más comercial", compartió Gatica en entrevista virtual.

Bovio, por su parte, subrayó que este tipo de relaciones son las que se viven actualmente, por lo que no hay que estigmatizar nada y sí aceptar los cambios.

"De pronto pensamos que el público no está listo para estas historias, pero es lo que estamos viviendo, es el mundo, está cambiando y hay opciones, es momento de reflejar la vida bien en el cine, sensibilizarnos y vernos en la pantalla", dijo la también actriz de Mirreyes vs. Godínez.

Cuando Carolina le pide a Sofía que se case con ella, ésta duda y echa más leña al fuego en una familia donde no todo es lo que aparenta y donde el encierro hará que la verdad explote y salga a la luz.

"Hay una gran similitud (con la época del confinamiento), esta familia está aislada, en una cabaña en medio de la nada, no están viendo la TV, no tienen estas distracciones del mundo que va tan a prisa, cuando nos quedamos solos no hay de otra, somos tú y yo, es un punto de la película que nos muestra cómo estamos alejados de los demás", reiteró Bovio.

"El hecho de que todos se vean en un mismo espacio, que traten de aparentar estar bien como familia, es complicado. Estar con mi mamá implica una tensión, ir con mi suegra implica otra tensión, es insostenible aparentar todo el tiempo, así que es claro que esto explote en algún momento", añadió Gatica, conocida por historias como Control Z.

Los enredos y conflictos se desatarán, no sin algo de comedia de por medio, excepto tal vez en el personaje de Bovio, cuya carrera ha estado cimentada precisamente en ese género. Así que le costó un poco entrarle al drama.

"Fue como respirar otro aire, me encanta la comedia, nací rodeada de ella, pero este es un paso importante. Carolina no tiene una comedia específica, yo quería brincarme al otro lado, pero aprendes también, te debes dar la oportunidad de cambiar de dirección, puede ser algo muy positivo que sólo te va a hacer crecer", reconoció.

Aprobada por papá

Hija del ex futbolista Carlos Hermosillo, Ana Sofía agradece tener el apoyo de sus padres en esta carrera.

"Mi papá me apoya, él fue futbolista, mi carrera es parecida, es un salto al vacío, con rigor y disciplina. Me ha acompañado mucho en mi carrera, se ve confrontado con los personajes que interpreto, no hay nada más bonito que te respalden tus padres", confesó la actriz.