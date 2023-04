Expone su 'Latido de luz'

Chihuahua, Chih.- El artista plástico Miguel Valverde, traslada su obra de arte a Marfa, Texas; hoy se inaugurará su muestra con una obra única llamada “Latido de luz”, una pieza representa un corazón sagrado de madera y luz neón, de una medida de tres metros de alto por 2.78 metros de ancho. Esta obra estará acompañada de una serie de pinturas con temática de corazones, la cual estará disponible en la Galería Do Right Hallque hasta el 7 de mayo.

‘Latido de Luz’ se presentó el año pasado en Ruidosa Church, la iglesia de adobe impresionante e histórica que se encuentra en uno de los tramos más remotos de la frontera entre el lejano oeste de Texas y México. Fue un evento realizado por la asociación Friends of Ruidosa Church y por Wrong Gallery, y ante la gran aceptación que tuvo el enorme corazón de Valverde, Marfa solicitó la exposición a Do right Hall, la cual fue la primera iglesia de adobe de dicha ciudad y que hoy es una galería de arte.

Miguel dijo en una entrevista para El Diario, “me complace mucho formar parte de la comunidad artística de la frontera y apoyar en las actividades culturales”.