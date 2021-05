Exponen “Árboles de vida” en Casa Chihuahua

Cortesía Cortesía Cortesía

Chihuahua, Chih—En Casa Chihuahua, actualmente se encuentra la exposición “Árboles de vida” de Tiburcio Soteno, en la cual se muestran algunas figuras antiguas que fueron los primeros pasos de la familia Soteno en el modelado del barro.

Los visitantes podrán admirar 20 piezas, la exhibición estará vigente en el recinto hasta el 2 de agosto.

El maestro Tiburcio Soteno es originario de Metepec, Estado de México, proviene de una grande e importante familia de artesanos, que comenzó a realizar estas piezas conocidas como “árboles de la vida” desde los años cuarentas, cuando su madre Modesta Fernández moldeó un árbol con las figuras de Adán y Eva. Fue tanto el reconocimiento que adquirió su madre que desde los años ochentas se realizan concursos y premios de alfarería que llevan su nombre.

Es así como desde niño aprendió la técnica de escultura en barro y ha continuado con esta tradición en la que ahora lo ayudan sus hijos.

“Soy un artesano común y corriente me gusta jugar con el barro, no es un trabajo, para mí es un placer tener el barro en las manos, siempre he dicho que el barro es mágico y es de todo el mundo, me han invitado a diferentes sitios y el barro es increíble, tiene un imán que solamente el barro es el que lo expresa, porque tiene los cuatro elementos fuego cuando lo arrullamos, aire cuando se seca, tierra que es el barro y el agua con lo que lo preparamos”, compartió.

Tiburcio se encarga de revolucionar el concepto del árbol de la vida y comienza a hacerlo en tipo retablo, donde introduce muchos personajes y figuras más, que se entrelazan y van contando historias.

“El barro para mí es mágico e increíble, es mi forma de vivir, me ha brindado muchas satisfacciones, he conocido a muchas personas y diferentes lugares, pero lo más bonito que me ha dado el barro es mi familia; la cual es la base fundamental en la sociedad y a mí en lo personal mi familia me ha regalado la vida, tengo el privilegio de ser hijo de Modesta Fernández quien en Metepec en México realizó el primer árbol de la vida, tuvo doce hijos de los cuales, soy el sexto, estoy muy orgulloso de mi familia y mi madre nos dejó un legado que se ha mantenido dentro de muchas familias en Metepec, existimos muchos linajes que nos dedicamos hacer al árbol de la vida y ahora mis hijos y mis nietos”, expresó.

Para esta exposición ha elegido veinte diferentes árboles de cerámica y barro, que narran historias entre sus ramas, desde personajes como Frida Kahlo, hasta sirenas y otros seres fantásticos.

“En una ocasión nos invitaron a Segovia y realizamos un árbol enorme, fue de 12 metros de altura, fue un gran reto, trabajé al lado de mis tres hijos durante cuatro meses, aproximadamente con 40 toneladas de barro, fue una gran experiencia”, dijo.

Las medidas van desde los 50 cm hasta 150 cm de altura y en cada uno de ellos se puede ver el trabajo minucioso y detallado que el maestro les ha dedicado.

Además como parte de las actividades de acompañamiento para esta exposición, el maestro imparte un taller de cerámica intensivo, para que cada participante aprenda, desde cero, a hacer su propio árbol de la vida.

“Invitó a toda la gente de Chihuahua que visite Metepec, somos muchos los artesanos, muchas personas y familias nuevas que están sobresaliendo y eso me da mucho gusto ver a tantos talentosos alfareros”, indicó.

Lugares donde radican algunas obras:

Colección de por lo menos 100 piezas, en la Casa Cineasta Francois Reichemback en Marsella Francia, Museo Británico en Londres Inglaterra, Galería de Arte Moderno en Glasgow, Escocia. El Vaticano, Roma Italia. Irlanda del Sur, Irlanda del norte, Alemania, Museo de la Cerámica en Canadá, Estados Unidos, Brasil, Japón, Segovia España, Museo de las Bellas Artes en México, Casa del Cura Hidalgo en Dolores Hidalgo, Recinto el Refugio de Tlaquepaque JAL., Restaurante Casa Vieja en el Distrito Federal, Museo de la Basílica de México, Fomento Cultural Banamex México, Museo del Centro Cultural Mexiquense Toluca y muchas otras en colecciones privadas.

Piezas en exhibición para su consulta en www.mexicanceramic.com/folk3.htm