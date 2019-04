Expulsan a guitarrista de División Minúscula

La banda tamaulipeca División Minúscula anunció este domingo que el guitarrista Efrén Barón fue expulsado de la agrupación luego de haber sido acusado de acosos sexual.



"Con las recientes acusaciones en contra de Efrén, hemos decidido por separarlo de la banda.



"Realmente sentimos demasiado todo esto y esperamos se resuelva de la mejor manera", escribieron en Twitter.



El grupo dijo estar en contra de toda conducta irrespetuosa, acosadora y violenta.



La salida del Barón ocurrió a raíz del movimiento #MeToo, en el que se ha denunciado de forma anónima casos de abuso y acoso en diversos ámbitos como la música y el cine.



Por medio de dicha cuenta de Twitter, una mujer identificada como ex pareja de Efrén lo acusó de haberla encerrado en un cuarto de hotel en Monterrey.



Asímismo, otras mujeres señalaron al músico de haberlas acosado por medio de redes sociales.



Efrén Barón publicó en su cuenta de Twitter que buscará ayuda psicológica.



"No voy a quedarme sin hacer nada. Obviamente buscare ayuda psicológica. Esto no es algo para tomar a la ligera, las mujeres merecen respeto. En verdad lamento mucho todo lo que hice".