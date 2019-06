Espectáculos

Ezra Miller tocó en Bajo Circuito; fans enloquecieron

Su estancia en la capital se la debemos a que se presentó con su banda Sons of an Illustrious Father en el foro Bajo Circuito. Algo que sus fanáticos no pudieron dejar pasar

Excélsior

miércoles, 19 junio 2019 | 14:50