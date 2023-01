'Fábulas distópicas' en Casa Chihuahua

Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- La artista mexiquense Rocío Caballero retrata el realismo en diferentes patologías de la sociedad, así como una crítica a los comportamientos humanos

La exposición pictórica denominada “Fábulas Distópicas” de la artista mexiquense, Rocío Caballero, se encuentra en el Museo Casa Chihuahua, la cual causa mucha sorpresa por el realismo al retratar diferentes patologías de la sociedad, así como una crítica a los comportamientos humanos.

Está conforma por 25 pinturas en técnica mixta que tienen una narrativa de las patologías sociales de la época contemporánea.

La excelente capacidad discursiva, así como el innegable talento de Rocío Caballero en la pintura, la han llevado a obtener numerosos reconocimientos y premios por su obra, tales como el premio del Salón de la Plástica Mexicana y la X MEXAM/IVSC Artist Fellowship, Vermont Studio Center, entre muchos otros.

A partir de su actual serie “Fábulas Distópicas”, hace una revisión de formas clásicas, mientras explora un ámbito de antivalores –clasismo, racismo, criminalidad y abusos desde el poder– al retratar a personajes de los estratos dirigentes con irónicas referencias a idealizaciones de la infancia.

Ubica un escenario con influencia de la niñez, la alegoría, la ambigüedad en la relación de la dulce fantasía y la horrorizante realidad. En su obra simultáneamente se crea aquello que desea ocultar: el punto de referencia reprimido, borrado o naturalizado de la violencia.

Originaria de Azcapotzalco, Ciudad de México, estudió en la escuela de iniciación artística número 4 del INBA y posteriormente la licenciatura en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Su trayectoria como pintora suma ya 29 años, los últimos 18 ha trabajado la serie de imágenes de "los duendes grises".

Cuenta con 19 exposiciones individuales en México y Estados Unidos. Su última muestra, titulada The news from the Kingdom of Yuppieland, se llevó a cabo de manera virtual por invitación de The Center for Creativity and the Arts y la Universidad de California en Fresno en febrero de 2021. Ha participado en importantes exposiciones colectivas nacionales e internacionales entre las que destacan: El artista en el estudio / El estudio del artista, Museo de los Pintores Oaxaqueños; La Muerte Niña, National Museum of Mexican Art, Chicago, Illinois, EUA; Sin comisario, Museo de Arte Moderno de Toluca, Estado de México; Canción de cuna para un niño muerto, Museo de Arte del Antiguo Palacio del Arzobispado; El Milenio visto por el arte, Hospicio Cabañas; 70 Años de La Esmeralda, Museo de Arte Moderno INBA; SEXY, Museo Ex Teresa Arte Actual, INBA; Rastros y crónicas: women of Juarez, National Museum of Mexican Art, Chicago, Illinois, EUA.

Entre sus reconocimientos se encuentran: el 2do. Lugar en la 1a. Bienal de Pintura Latinoamericana y del Caribe (2002); menciones honorificas en The 10th Annual MEXAM/VSC Artist Fellowship, Vermont Studio Center, Vermont, EUA (2002) y en el XIII Encuentro Nacional de Arte Joven (1993). Seleccionada en la VII Bienal de Pintura Rufino Tamayo y en el XIV Encuentro Nacional de Arte Joven (1994).

Su obra forma parte de las colecciones en el Instituto de Cultura del Estado de Campeche, el Museo Kaluz, el Acervo Patrimonial del Museo del Arzobispado, Fundación Milenio, Fundación Black Coffee Gallery y en el National Museum of Mexican Art, Chicago, Illinois, EUA.

Ha incursionado en la gráfica trabajando coediciones con los talleres: Caracol Púrpura, Colectivo La Malagua, Extra Editores, Pinacoteca 2000 y La Trampa Contemporánea. Su obra se encuentra publicada en los siguientes libros: Entre Bastidores, ed. Black Coffe Gallery, 2018; Rocío Caballero: El consumado arte de soñar, ed. Black Coffee Gallery, 2016; Visión de México y sus artistas, Tomo V, Lupina Lara, ed. Promoción de Arte Mexicano, 2003; El desnudo femenino, una visión de lo propio, Lorena Zamora, ed. Conaculta, 2000.

La exposición está abierta al público todos los días, excepto los martes hasta el 20 de febrero, en un horario de las 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.