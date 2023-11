Factura Shakira hasta en ¡los Latin Grammy!

CDMX.- El tema que Shakira grabó con el productor argentino Bizarrap, la "Sesión 53", surgió como una forma para desahogar su rabia tras su mediática separación con Gerard Piqué, pero con este facturó tanto que le permitió volver a España para brillar en la ceremonia del Latin Grammy.

Por aquella canción, la colombiana se llevó dos gramófonos anoche (Canción del Año y Mejor Canción Pop), los cuales son apenas el inicio de lo que viene para la cantautora, quien afirmó estar centrada en crearse un futuro brillante por su familia.

"Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos, Milán y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen.

"Por eso, desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que están por venir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir", dijo la intérprete al recibir el premio a Canción del Año.

Shakira brilló toda la entrega en el Fibes de Sevilla, España, por primera vez celebrada fuera de Estados Unidos.

Desde la pregala, ella y Karol G se llevaron el premio a Mejor Fusión/ Interpretación Urbana por su colaboración en "TQG".

También cantó en dos ocasiones diferentes, la primera, "Acróstico", donde la acompañaron sus hijos, y la segunda con Bizarrap, con una versión de "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53", que arrancó en formato de tango.

Pero el polémico tema no se quedó con el reconocimiento a Grabación del Año, que recayó en Natalia Lafourcade por De Todas las Flores, por encima también de Rosalía, Karol G, Alejandro Sanz y Christina Aguilera.

En la pregala, la cantante mexicana ganó Mejor Álbum de Cantautor y Canción de Cantautor.

"Se lo dedico a todas las mujeres. Amigas, se lo dedico a ustedes, no dejemos de componer, no dejemos de creer en nuestro arte, en nuestra música", dijo Lafourcade al recoger el galardón a Canción Cantautor.

Peso Pluma, sensación del año, puso el toque mexicano al entonar "Ella Baila Sola", y Edgar Barrera triunfó como Compositor del Año, nueva categoría.

La edición 24 de la gala estuvo dominada por las mujeres: Karol G se llevó el premio a Mejor Álbum del Año por Mañana Será Bonito, mientras que Joaquina fue reconocida como Mejor Artista Nuevo.

Hubo un general acento español en la gala, orientado al país anfitrión en el Día del Flamenco, con incluso la presencia de figuras ajenas a la música, como el actor Antonio Banderas y el futbolista Sergio Ramos.

Al inicio de la entrega, Rosalía ofreció una versión flamenca de "Se Nos Rompió el Amor", homenaje a Rocío Jurado que se interpretó personal de la autora de El Mal Querer por el final de su relación con Rauw Alejandro, también presente.

Más tarde el puertorriqueño pareció responder, cuando entonó "la vida con ella se fue", un fragmento de "Se Fue" de Laura Pausini, algo justificado por el galardón a Persona del Año para la italiana.

Pausini celebró el reconocimiento con furor y a gritos se reafirmó como la más latina de todo el mundo.

"Me siento latina en mi manera de ser, pensar y sentir. Es muy conmovedor para mí recibir este premio porque me parece que hoy es el día en el que confirmamos a todo el mundo que nuestra adopción es finalmente legal, que nuestras manos no se soltarán y sobre todo que nuestras almas y corazones permanecerán juntas para siempre", expresó la italiana.