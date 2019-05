Facundo pone trampa y cacha a encargada de limpieza robándole

Facundo volvió a dar de qué hablar, pero esta vez no por una broma que haya hecho a alguna celebridad o deportista –como a Tom Brady-, sino porque esta vez logró atrapar a una mujer que le robó dinero.

El polémico conductor se encuentra en Chile por cuestiones de trabajo. Y durante su estancia en el hotel se dio cuenta que le faltaba dinero (unos 700 dólares). Primero pensó en que quizá lo había gastado, pero haciendo memoria se dio cuenta que no y que lo más probable es que le hubieran robado.

Por esa razón decidió poner cámaras ocultas, dejar trampas de dinero y ver si lograba atrapar al ladrón.

Fue a través de su canal de YouTube que compartió el video de cómo pasó todo. Primero acomodó algunos billetes dentro de una chamarra y entre las hojas de un libro a modo de carnada.

Durante los primeros dos días la señora que hace la limpieza no tomó nada, pero fue al tercero que se decidió a robarle 30 mil pesos chilenos (alrededor de ochocientos pesos), no sin antes revisar si había cámaras (cuestión que no hizo muy bien, por lo que se puede ver).





El artista indicó que no le importaba que ella se hubiera puesto de su desodorante o comido unas galletas, pero que robar no lo iba a tolerar.

Al verse descubierta ofreció una disculpa y dijo que “a veces uno no quiere, pero tiene que hacer cosas por obligación”. Incluso le rogó, entre lágrimas, que no la acusara porque la dejarían sin trabajo.

Finalmente, Facundo decidió acusarla. Y por obvias razones la corrieron. A pesar de que, según dijo, se "sentía horrible" asegura que hizo lo correcto.