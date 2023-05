Fallece el actor John Beasley, de 'CSI' y 'The Mandalorian'

Warner Bros / Falleció a los 79 años

Ciudad de México.- El actor John Beasley, quien sumó en vida una filmografía de casi 70 créditos en cine y TV, falleció a los 79 años. La noticia fue difundida por su hijo Mike, en redes sociales.

"Esto es parte de la vida, pero eso no lo hace más fácil. Perdí a mi mejor amigo hoy. Dicen que nunca deberías conocer a tus héroes porque no resultan ser quienes pensabas que eran. Eso está muy mal. Mi héroe era mi padre. Gracias por todo. Espero haberte hecho sentir orgulloso. Te amo", escribió Mike Beasley.

El histrión, que inició su carrera a finales de los 80, cuando ya tenía poco más de 40 años, trabajó en películas como The Mighty Ducks (1992), Rudy (1993) y Little Big League (1994).

Su estatus de actor de carácter o cuadro lo llevó a participar en series exitosas como Judging Amy, CSI, NCIS, Boston Legal, Treme, The Immortal Life of Henrietta Lacks, The Resident y The Mandalorian.

Uno de sus papeles más recordados fue el que hizo en la serie Everwood, donde participó como protagonista en cuatro temporadas. Otras cintas por las que será recordado serán Crazy in Alabama (1999), The Sum of All Fears (2002), The Purge: Anarchy (2014) y apenas el año pasado, Firestarter.