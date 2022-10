Fallece Jerry Lee Lewis a los 87 años

Agencia Reforma

Ciudad de México.- La estrella del rock and roll Jerry Lee Lewis, cantante de "Great Balls of Fire" conocido por su estilo escandaloso y su vida personal, murió a los 87 años.

El último sobreviviente de una generación de artistas innovadores que incluía a Elvis Presley, Chuck Berry y Little Richard, Lewis falleció en su casa en Memphis, Tennessee, dijo el representante Zach Farnum en un comunicado.

Por un breve tiempo, en 1958, fue un candidato para reemplazar a Presley como el principal creador de éxitos del rock, pero la prensa dio a conocer tres cosas perjudiciales: estaba casado con Myra Gale Brown, de 13 años, ella era su prima y todavía estaba casado con su esposa anterior.

Su gira fue cancelada, fue incluido en la lista negra de la radio y sus ganancias cayeron de la noche a la mañana a prácticamente nada.

Durante las siguientes décadas, Lewis luchó contra el abuso de drogas y alcohol, disputas legales y enfermedades físicas. Dos de sus muchos matrimonios terminaron con la muerte prematura de su esposa.

La propia Brown se divorció de él a principios de la década de 1970 y luego alegaría crueldad física y mental que casi la llevó al suicidio.

Lewis se reinventó a sí mismo como un artista country en la década de 1960, ganó tres premios Grammy. En 2006, Lewis lanzó "Last Man Standing", con Mick Jagger, Bruce Springsteen, B.B. King y George Jones. En 2010, Lewis trajo a Jagger, Keith Richards, Sheryl Crow, Tim McGraw y otros para el álbum Mean Old Man.