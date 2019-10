Fallece la bajista Kim Shattuck

Ciudad de México.- Kim Shattuck, exintegrante de Pixies y The Muffs, falleció hoy a los 56 años de edad, tras dos años de lucha contra esclerosis lateral amiotrófica (ELA), informó NME.

La noticia fue confirmada por el esposo de la intérprete, Kevin Sutherland, a través de su cuenta de Instagram.

"Esta mañana, el amor de mi vida se fue tranquilamente mientras dormía después de dos años de lucha contra la ELA.

"Soy el hombre que soy por ella. Vivirá con todos nosotros a través de su música, nuestros recuerdos y su feroz y creativo espíritu", compartió el viudo.

Integrantes de The Muffs y Pixies lamentaron la muerte de quien alguna vez compartió el escenario con ellos.

"Estamos muy tristes de anunciar el fallecimiento de nuestra compañera y querida amiga Kim Shattuck. Fue una gran compositora, guitarrista y cantante. Kim fue una verdadera fuerza de la naturaleza. Mientras luchaba contra la ELA, produjo nuestro álbum más reciente, además de que grabó cada pista.

"Ella fue nuestra mejor amiga y tocar sus canciones siempre será un honor. Adiós, Kimba. Siempre te amaremos más de lo que podrías imaginar", publicó The Muffs en su cuenta de Facebook.

"Estamos devastados por la muerte de Kim. Ella era una compositora genuina, además de una escritora e intérprete comprometida con su vida y su causa. Ella trajo mucha fuerza y pasión que tuvimos la fortuna de compartir", compartió Pixies en Twitter.