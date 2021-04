Fallece la chef Chepina Peralta a los 90 años de edad

Agencia Reforma / Chepina Peralta

Ciudad de México— Lucía Josefina Sánchez Quintanar, popularmente conocida como Chepina Peralta, falleció este viernes, a los 90 años.

Pionera de los programas de cocina en la televisión mexicana, la chef estuvo al frente de producciones como La Cocina de Chepina, Cocinando con Chepina, Chepina en tu Cocina, Su Menú Diario, Sal y Pimienta, Chepina y su Menú Pando.

De acuerdo con su yerno, Jorge Fernández de Lara, el deceso fue por causas naturales.

Se informó que los servicios funerarios se realizarán de forma privada, debido a la situación sanitaria.

En su última columna, publicada el 12 de marzo, Peralta dedicó la líneas a agradecer a quienes colaboraron con ella.

"Ha venido a mi corazón un sentimiento de gratitud y me ha hecho pensar en todas las personas con las que me he encontrado en el camino de mi vida.

"Los compañeros de mi trabajo, directores de cámaras, camarógrafos, floor managers, utileros, iluminadores, escenógrafos, guionistas, asistentes personales, patrocinadores. Cuántas personas que participaron en mis programas de televisión y, lo que sale de mi corazón es decir, Gracias".

Sin conocimientos de cocina ni de conducción inició su trayectoria en los años 60, pero su simpatía y desenvolvimiento la llevaron a ganarse al público.

Se estima que realizó más de 7 mil emisiones en televisión y 9 mil en radio.

Además, publicó una docena de libros con recetas de cocina y uno sobre su vida, "Cocinando mi Vida".

Como ella misma decía: "Hasta la próxima y que usted la guise bien".