Fallece Ronnie Hawkins, 'El Rey del Rockabilly'

CDMX.- Ronnie Hawkins, una legendaria estrella de rockabilly de Arkansas, y que se convirtió en un verdadero ídolo de la escena musical canadiense después de mudarse a este país, falleció a los 87 años.

Su esposa, Wanda, confirmó a The Canadian Press que Hawkins murió este domingo por la mañana luego de luchar contra una enfermedad no especificada.

"Se fue en paz y se veía tan guapo como siempre", confirmó Wanda en entrevista al diario.

Nacido dos días después de Elvis Presley, el músico, conocido también como "The Hawk" y "El Rey del Rockabilly", tuvo éxitos menores en la década de 1950, con "Mary Lou" y "Odessa".

"Hawkins es el único hombre al que he oído que puede hacer que una canción sexy y agradable como 'My Gal is Red Hot' suene sórdida", escribió Greil Marcus en libro sobre música y cultura estadounidense, "Mystery Train". Según el autor, el músico no tenía los dones de Presley o colegas similares, pero sí tenía ambición y buen ojo para el talento.

Actuó por primera vez en Canadá a finales de los años 50 y se dio cuenta de que se destacaría mucho más en un país donde el rock local apenas existía.