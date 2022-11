Fallece Wilko Johnson, actor de 'Game of Thrones'

El actor que interpretó a Ilyn Payne en la serie Game of Thrones, Wilko Johnson, falleció a los 75 años, se informó en un comunicado.

Johnson murió en su casa el pasado 21 de de noviembre, confirmó el anuncio publicado en las redes sociales del también guitarrista.

"Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos con gran pesar en el corazón: Wilko Johnson ha muerto", se lee en el comunicado.

La familia pidió que se le respete su privacidad durante su duelo. "Gracias por respetar la privacidad de la familia en este momento tan triste".

Hasta el momento no se ha revelado la causa de muerte del histrión británico, sin embargo, Daily Mail UK reportó que Johnson batallaba contra el cáncer de páncreas.

Wilko Johnson apareció en algunos capítulos de la serie Game of Thrones, donde interpretó al verdugo Ilyn Payne, quien se encargó de ejecutar a Ned Stark, el patriarca de la Casa Stark, en la primera temporada.

Además de su participación en la serie, Wilko Johnson se dedicó a la música al formar parte de las bandas Ian Drury and the Blockheads, Dr. Feelgood y The Who como guitarrista.