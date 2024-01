Falleció Chita Rivera, actriz de Broadway, a los 91 años

Cd. de México.- La actriz de teatro Chita Rivera murió a los 91 años, según confirmó su hija Lisa Mordente, a The New York Times, sin brindar más detalles de la causa de fallecimiento, excepto que ocurrió después de una breve enfermedad.

Rivera ganó fama por sus interpretaciones en Broadway, cuyos escenarios dominó durante poco más de 50 años, con puestas como Chicago, Amor Sin Barreras y Merlín.

Fue galardonada con el Tony en dos ocasiones, de 10 nominaciones que obtuvo a lo largo de su carrera, sumado a un galardón Lifetime Achievement por su trayectoria artística.

El sitio Playbill recordó a la actriz como una de las impulsoras del talento latino en el teatro y cine.

El primer salto de Rivera a Broadway fue cuando apareció como Anita en la producción original de Amor Sin Barreras, donde la actriz logró consolidarse como una estrella del teatro.

La famosa nunca escondió su amor por el teatro musical: "No sabría qué hacer si no me estuviera moviendo o contando una historia o cantando una canción. Ese es el espíritu de mi vida, y soy muy afortunada de poder hacer lo que amo", relató a AP en 2015.

En agosto de 2009, Rivera fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad, el más alto honor que Estados Unidos puede otorgar a un civil. La cantante se puso la mano sobre el corazón y sacudió la cabeza con asombro cuando el presidente Barack Obama le entregó la medalla.

Rivera pasó de ser corista a estrella, colaborando en el camino con los talentos más destacados de Broadway, incluidos Jerome Robbins, Leonard Bernstein, Bob Fosse, Gower Champion, Michael Kidd, Harold Prince, Jack Cole, Peter Gennaro y John Kander y Fred Ebb.

Ganó premios Tony por The Rink en 1984 y El Beso de la Mujer Araña en 1993. Al recibir un premio Tony a la trayectoria en 2018, dijo: "No cambiaría mi vida en el teatro por nada, porque el teatro es vida".

En el musical El Beso de la Mujer Araña, Rivera interpretó el papel principal, una glamorosa estrella de cine en el centro de la vida fantástica de un recluso en una prisión sudamericana.

Dolores Conchita Figueroa del Rivero, mejor conocida como Chita Rivera, nació un 23 de enero de 1933 en Washington, D.C. Su padre puertorriqueño, Pedro del Rivero, era un músico que tocaba en la Banda de la Marina de los Estados Unidos, murió cuando ella tenía 7 años. Su madre era de ascendencia escocesa e italiana.

Con información de AP