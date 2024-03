Falleció David Seidler, ganador del Óscar, a los 86 años

El guionista David Seidler, quien fue honrado con el premio a Mejor Guión Adaptado por el filme El Discurso del Rey (The King 's Speech), murió este sábado mientras salía a pescar a un lago de Nueva Zelanda, informó el sitio Deadline.

"David estaba en el lugar que más amaba en el mundo, Nueva Zelanda, haciendo lo que más le daba paz: la pesca con mosca. Si tuviera la oportunidad, sería exactamente como lo habría pedido él", comentó Jeff Aghassi, manager del difunto.

La cinta El Discurso del Rey (The King 's Speech) fue un proyecto fundamental en la carrera de Seidler, y estuvo pensado como un relato o reflexión de sus propias vivencias, pues el aclamado guionista admitió anteriormente que él mismo padeció tartamudez cuando era niño.

En la carrera del guionista también se encuentran proyectos como Onasiss: El Hombre Más Rico del Mundo (Onassis: The Richest Man in the World) y Tucker: El Hombre y su Sueño (Tucker: The Man and His Dream), además de haber recibido dos galardones de los Premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión (BAFTA) y el Premio Humanitas.

Jeff Aghassi comentó también que Seidler aún participaba activamente en producciones actuales y tenía muchos proyectos futuros fílmicos en mente.

El Discurso del Rey es una historia que ha sido adaptada en repetidas ocasiones al formato teatral, además de ser traducida a más de seis idiomas durante sus numerosas presentaciones en varios continentes.