Falleció Dicks, escritor de 'Doctor Who'

Ciudad de México.- El escritor y editor de guiones de la serie de televisión Doctor Who, Terrance Dicks, murió a los 84 años, reportó el portal NME.

La noticia fue confirmada por la cuenta oficial de Twitter de la serie de televisión.

"Nos entristece informar la muerte de Terrance Dicks, uno de los escritores originales de Doctor Who".

Dicks tuvo una larga asociación con el programa de ciencia ficción de más larga duración de la BBC, escribiendo episodios desde finales de 1960, hasta principios de 1980.

Conocido por los fanáticos como "Tío Terrance", también escribió una serie de libros para niños, incluidos "The Pyramid Incident", "The Transylvanian Incident" y "The Sarah Jane Adventures".