Falleció el cómico Richard Lewis, a los 76 años

Cd. de México.- El comediante Richard Lewis, famoso por sus participaciones en la sitcom Curb Your Enthusiasm, murió a los 76 años.

Este miércoles, The Hollywood Reporter y Variety informaron la muerte de la estrella estadounidense, quien falleció en su casa de Los Ángeles en la noche del martes tras un paro cardiaco, confirmó el publirrelacionista Jeff Abraham.

En abril del año pasado, el comediante reveló que tenía la enfermedad de Parkinson, por lo que se retiraba de la comedia.

Lewis fue aclamado por explorar el tema de su neurosis a través de su comedia, lo que lo llevó a ser apodado como el "Príncipe del Dolor".

Actuó de manera habitual en programas nocturnos, y llegó a compartir créditos con Jamie Lee Curtis y Mel Brooks, en proyectos como Anything But Love y Las Locas, Locas Aventuras de Robin Hood (Robin Hood: Men in Tights).

El cómico se mantuvo vigente con sus participaciones junto a Larry David en Curb Your Enthusiasm.

"Estoy paranoico con todo en mi vida. Incluso en casa. En mi bicicleta estática tengo un espejo retrovisor, lo cual no me entusiasma", bromeó una vez en el escenario.

A Jimmy Kimmel le dijo: "Esta mañana intenté irme a la cama. No pude dormir. Conté ovejas, pero solo tenía seis y a todas les hicieron reemplazos de cadera".