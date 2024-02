Falleció Kenneth Mitchell, actor de 'Star Trek: Discovery'

El actor Kenneth Mitchell falleció, a los 49 años, este sábado tras una batalla con la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), informó su familia en un comunicado.

"Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de Kenneth Alexander Mitchell, amado padre, esposo, hermano, tío, hijo y querido amigo"

"Durante cinco años y medio, Ken enfrentó una serie de terribles desafíos debido a la ELA. Y al más puro estilo Ken, logró superar a cada uno con gracia y compromiso, para vivir una vida plena y feliz en cada momento. Vivía según los principios de que cada día es un regalo y nunca caminamos solos", se lee en el informe.

Kenneth Mitchell ganó fama por formar parte de proyectos como Star Trek: Discovery, Capitana Marvel (Captain Marvel) y la serie Jericho.

En la cinta de Marvel, Mitchell interpretó a Joseph Danvers, el padre abusivo de Carol Danvers y que consideraba los deportes como algo poco apropiado para su hija.

Al histrión le sobreviven su esposa, Susan, y sus dos hijos, Lilah y Kallum. La familia invitó a través del comunicado a realizar donaciones que apoyen a las investigaciones que permitan darle esperanza a las personas que actualmente se encuentren batallando con la ELA, debido que se trata de una enfermedad del sistema nervioso que no tiene cura.

KENNETH A. MITCHELL

25.11.1974 ~ 24.02.2024

With heavy hearts we announce the passing of Kenneth Alexander Mitchell, beloved father, husband, brother, uncle, son and dear friend. pic.twitter.com/CdknbeFWQm

— Kenneth Mitchell (@MrKenMitchell) February 25, 2024