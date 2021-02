Falleció Mary Wilson, cofundadora de The Supremes

Reforma

Ciudad de México.- Mary Wilson, cofundadora del grupo The Supremes, falleció a los 76 años.

El representante Jay Schwartz dijo que Wilson murió el 8 de febrero de 2021 en su hogar en Las Vegas, sin precisar las causas.

"Sentí gran estupor y tristeza al enterarme del deceso de una gran integrante de la familia Motown (sello discográfico), Mary Wilson de The Supremes'' dijo el fundador de Motown, Berry Gordy, en un comunicado el lunes por la noche, informó la revista Variety.

Diana Ross, ex compañera de Wilson, lamentó el deceso de la estrella.

"Me acabo de despertar con esta noticia, mi más sentido pésame, la familia de Mary, recuerdo que cada día es un regalo, tengo tantos recuerdos maravillosos de nuestro tiempo juntas en The Supremes vivirán en nuestros corazones", compartió Ross.

"El mundo ha perdido a unas de las estrellas más brillantes de nuestra familia de Motown. Mary Wilson era un ícono'', dijo la presidenta y directora ejecutiva del Museo de Motown, Robin Terry, en un comunicado.

La artista, en un video publicado el sábado en YouTube, dijo que estaba emocionada de celebrar el Mes de la Historia Negra, su próximo cumpleaños (6 de marzo) y hasta anunció que Universal Music tenía planes de lanzar algo de su música.

"Vamos a estar hablando de The Supremes, sí, 60 aniversario, y yo estaré hablando mucho al respecto principalmente porque por fin decidí cómo trabajar con Universal y ellos van a lanzar nuevas grabaciones, grabaciones de Mary Wilson'', compartió.

"Con suerte algo de eso saldrá en mi cumpleaños. Ya veremos. Cruzo los dedos''.

Varias celebridades lamentaron la muerte de Wilson en redes sociales, incluidos Questlove, Andy Cohen, Janet Mock, Ledisi, Richard Marx y Paul Stanley, de Kiss, quien dijo que había hablado con Wilson apenas la semana pasada.

"¡Dios mío! Mary Wilson de las Supremes ha muerto repentinamente. Acababa de estar en una llamada por Zoom con ella el miércoles por cerca de una hora y nunca me hubiera imaginado esto'', tuiteó Stanley este martes. "Tan llena de vida y de historias maravillosas. Absolutamente estupefacto. Descansa en Paz, Suprema Mary''.

Wilson, Diana Ross y Florence Ballard fueron las integrantes del exitoso grupo original. Cindy Birdsong reemplazó a Ballard en 1967 y Wilson permaneció con la banda hasta que la discográfica la disolvió oficialmente en 1977.

"Where Did Our Love Go", su segundo sencillo lanzado en 1964, alcanzó el primer lugar de las listas de popularidad.

"Recuerdo que en lugar de regresar a casa en el autobús, volamos'', contó Wilson en 2014.

"Fue nuestro primer vuelo. Teníamos un gran hit''.

Sería el primero de cinco números uno consecutivos, le siguieron "Baby Love'', "Come See About Me", "Stop! In the Name of Love'' y "Back in My Arms Again''.

Otros hits del grupo fueron "You Can't Hurry Love'', "Up the Ladder to the Roof'' y "Love Child". Wilson, Ross y Ballard fueron incorporadas al Salón de la Fama del Rock and Roll en 1988.

Tras la disolución del grupo. Wilson continuó su carrera en solitario. En 1986 publicó su autobiografía "Dreamgirl: My Life As a Supreme", e incursionó en el teatro musical.

Además de ser una activista de los derechos de los músicos, la intérprete participó en 2019 en Dancing With the Stars, junto con Brandon Armstrong, logrando el puesto 12.

Durante su vida logró 9 créditos como actriz, en El Regreso de Jackie y Golden Shoes.