Familia desmiente supuesta muerte de Lucha Villa

El nombre de la cantante Lucha Villa, fue tendencia en las redes sociales durante la noche del lunes y madrugada de este martes tras reportarse en varios medios nacionales su supuesto fallecimiento, mismo que fue desmentido por su hija María José Rengifo.

"Queridos amigos y fans, bonita noche. Por aquí saludándolos y desmintiendo la noticia que está circulando acerca de mi mamá, nuestra Grandota. Es mentira, ella está con nosotros y bien, gracias a Dios", aclaró María José en su cuenta de Facebook.

Además la hija de la cantante chihuahuense de 86 años mostró su indignación contra los medios y personas que difundieron el falso rumor sobre su madre.

“Gente sin escrúpulos y aparentemente sin nada que hacer, periodistas y personas que ni siquiera se toman la molestia de asegurar con seriedad. Como siempre... Tengan por seguro que una noticia así, se les comunicaría personalmente por este medio o cualquiera de nosotros. Gracias a todos por su preocupación y su gran cariño”, declaró la hija de la cantante.

María José Rengifo no fue la única familiar de la estrella mexicana que desmintió la información, también lo hizo su sobrina Damiana Villa: “Afortunadamente me confirmó que su tía está bien. Fueron falsos chismes (aunque me aseguraban que era confirmado) de la muerte de nuestra amada Lucha Villa. Ella se encuentra en su rancho de San Luís Potosí bien cuidada y su salud en orden”, tuiteó.