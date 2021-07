Familiares y amigos dan último adiós a Alfonso Zayas

Reforma Reforma Reforma

Ciudad de México.- Portando camisetas coloridas con su nombre y fotografía, amigos y familiares del actor Juan Alfonso Zayas, se reunieron en punto de las 10 de la mañana en una funeraria de la CDMX para brindarle el último adiós al rey de la picardía mediante una misa.

Y es que sin duda recordarán su legado actoral dentro de las películas ficheras y la comedia, lo que más conmemorarán es a la persona ejemplar que fue, así lo destaca su viuda Libia García.

"Yo puedo platicar de Alfonso Zayas el hombre, mi esposo por 22 años, mi pareja y mi compañero ¿cómo lo recuerdo? Con amor no tuve otra cosa más que amor.

"Todos bien saben que es una persona que a todo el mundo le ha dado felicidad, risa, es un hombre maravilloso, siempre lo recordaremos así y siempre va a estar junto a mí", expresó García al finalizar el encuentro.

Zayas, quien padeció diversas enfermedades en sus últimas décadas siendo el cáncer de próstata la más fuerte, nunca bajó la guardia ni los ánimos y así gozo con humor de su último cumpleaños número 80 del lado de toda su familia, con permiso de su doctor.

"No lo hizo como algo previsto, él quería vivir y si algo me queda claro es que mi esposo fue un guerrero desde 19 años atrás que empezó con problemas de salud y no planeó nada, sólo dijo: 'quiero estar con mis 8 hijos' y se hizo, pero no fue que pensara que no iba a estar.

"Hasta el último día que fue ese jueves a las 22:37 de la noche yo sabía y tenía la seguridad de que él quería seguir viviendo, pero una cosa es lo que quiere nuestra mente y otra nuestro cuerpo" compartió la mexicana entre lágrimas, quien desmintió que su muerte se haya relacionado con algún cáncer.

La última voluntad del actor, quien destacó por su humor y picardía junto a actores como 'El Caballo' Rojas, Lalo 'El Mimo', Luis de Alba, 'El Flaco' Ibáñez y su primo Rafael Inclán, fue ser enterrado junto a sus padres en el panteón Jardín de la CDMX, lo que le será cumplido esta tarde.

"Nosotros vivimos en Cuernavaca, sin embargo siempre lo platicamos: 'mientras no sea otra cosa, gorda, yo no quiero que me incineren y quiero estar con mis papás en el panteón Jardín', decía.

"Entonces aunque vivo en Cuernavaca y mi familia es de Taxco y definitivamente podía tener un lugar para él allá, respeto su voluntad y la voy a cumplir, vendré a visitarlo lo más que pueda le pediré a su familia que me acompañe y ahí estaremos como siempre a lado de él", expresó.