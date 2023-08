Famosos que han sido asaltados en su propia casa

CDMX.- Ya sea en México, Estados Unidos o Francia, la inseguridad ha alcanzado a varios famosos dentro de sus domicilios particulares u hoteles. Celebridades como Kim Kardashian o más recientemente, Miguel Bosé, han tenido que negociar con los ladrones para que no les hagan daño, algunas veces sin éxito.

Juan Osorio

En julio de 2019, cuatro sujetos armados entraron a la casa de Juan Osorio, en la alcaldía Álvaro Obregón, mientras el productor veía televisión y lo amenazaron para que les dijera dónde tenía su caja fuerte.

“Osorio, yo te conozco, ya sabemos quién eres”, lo amenazó uno de los delincuentes ante su negativa de cooperar, de acuerdo con un expediente de la Coordinación Territorial Álvaro Obregón 4.

Tras golpearlo y tomar de su caja fuerte dos relojes, joyería y dinero en efectivo, los criminales amarraron al productor de televisión de pies y manos, y lo encerraron en el cuarto de lavado. Después robaron más aparatos electrónicos y huyeron.

Arturo Peniche

Corría la madrugada del 5 de abril de 2017, Arturo Peniche y su esposa dormían en su hogar, en la alcaldía Álvaro Obregón, cuando tres hombres entraron a robarles. Iban desarmados porque pensaban que el lugar estaba vacío. En un primer momento, el actor y su esposa se enfrentaron a los tres hombres, pero en el forcejeo la mujer recibió una patada en el rostro y el actor terminó con dos costillas rotas. Tras ello, Peniche negoció. Les dijo que podían tomar lo que quisieran, que no les verían la cara, pero que no lo lastimaran.. Cuando lo reconocieron, se volvieron menos agresivos. “Nos decían: ‘Sí, ya nos vamos, ya nos vamos… Discúlpenos don’. Fue muy bizarro. Un momento demasiado extraño. Fueron atentos, agresivos, cordiales, nunca nos insultaron”, narró Peniche a Grupo REFORMA sobre el robo de sus pertenencias, que ascendía los 150 mil pesos.

Dorit Kemsley

“¡No lastimen a mis bebés! ¡No me maten, soy mamá!”, suplicó la estrella de The Real Housewives of Beverly Hills cuando tres hombres enmascarados entraron a su residencia en Encino, California, en octubre de 2021.

Kemsley narró a medios que se encontraba sola con sus dos hijos, Jagger y Phoenix, cuando los asaltantes entraron. A ella la sometieron en el piso mientras le preguntaban quién más estaba en el domicilio y recordó que un decía que la mataran en ese momento.

En los 20 minutos de la irrupción, los criminales robaron cosas por un valor de cerca de un millón de dólares, de acuerdo a NBC News, pero para Kemsley lo importante era que su familia estaba bien.

“Mis hijos no saben lo que sucedió, estaban dormidos. Agradezco a Dios por evitar que mis hijos y yo sufriéramos daños físicos”, compartió en Instagram después del proceso.

Betty Monroe

Un sujeto irrumpió en la vivienda de la actriz, ubicada al sur de la Ciudad de México, en octubre de 2018 y tras robarle, decidió también raptarla a bordo de un Jeep negro.

Horas después, el delincuente abandonó a la también conductora dentro del auto, atada de manos y en medio de una crisis nerviosa en la colonia Ciudad de los Deportes. Fue auxiliada por transeúntes, que pidieron una ambulancia para estabilizarla.

“Fue un día muy difícil para mí. Gracias a Dios ya me encuentro en mi casa, con mi familia. Estoy muy triste por lo que me pasó. Gracias a todos por sus palabras y cariño”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.

Kim Kardashian

Aunque el incidente no ocurrió en ninguna de sus propiedades en EU, la socialité fue despertada a punta de pistola por cinco hombres durante su estancia en París, en octubre de 2016, donde participaría en la Semana de la Moda. La modelo estaba sola, sus hermanas se habían ido a un centro nocturno acompañadas por su guardaespaldas.

El robo no duró más de 10 minutos, pero los ladrones lograron llevarse un botín de 11 millones de dólares, pues Kardashian tenía muchas joyas que le habían sido prestadas para que usara en la gala. También le robaron su anillo de compromiso, valuado en 4.4 millones de dólares.

En 2021, uno de los criminales, Yunice Abbas, escribió un libro al respecto, que tituló “Yo Secuestré a Kim Kardashian”.