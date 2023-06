Fan aventó celular a Bebe Rexha como 'una broma'

Hace un par de días, el domingo, la cantante Bebe Rexha sufrió un penoso accidente en pleno concierto, cuando un celular proveniente del público la golpeó en el ojo izquierdo. Ahora, el fan que le lanzó el móvil, se está defendiendo legalmente argumentando que aventó el aparato como "una broma" para la estrella.

"Estaba tratando de ver si podía golpearla con el teléfono al final del show porque pensé que sería divertido", señaló el fan de Rexha en su supuesta confesión, difundida por la revista Rolling Stone.

De acuerdo con la policía de Nueva York, un hombre de 27 años, identificado como Nicolas Malvagna, fue el responsable de dicha agresión. Fue detenido al poco rato en el Rooftop at Pier 17, inmueble donde se realizaba el espectáculo de Rexha.

Mientras la intérprete era atendida de emergencia en un hospital, pues su herida en el ojo requirió varios puntos de sutura, Malvagna fue acusado de inmediato de dos cargos de asalto, entre otras cosas.

También se le acusó de "un cargo de acoso en segundo grado, un cargo de acoso agravado en segundo grado y un cargo de intento de asalto en tercer grado", según un legal publicado por Rolling Stone.

Por su parte, Bebe Rexha compartió en sus redes sociales que se encuentra con buen ánimo y sin mayores complicaciones físicas, por lo que pretende continuar con su gira Best F*kin Night of My Life Tour.

"Aunque el espectáculo terminó de manera desafortunada, fue un show increíble en mi ciudad natal", escribió la cantante en su cuenta oficial de Instagram. "Muchas gracias Nueva York. Te amo. ¡El tour debe continuar! ¡Próximamente en Filadelfia!".

Los fans de Rexha se han unido en redes sociales para mostrarle su apoyo y abrir un debate sobre la normas para comportarse adecuadamente durante los conciertos sin dañar a los artistas.