Fanning y Lanthimos se unen al jurado de Iñárritu en Cannes

Nueva York (AP) — La actriz Elle Fanning, el director de "The Favourite" (“La favorita”) Yorgos Lanthimos y el realizador de "Cold War" (“Guerra Fría”) Pawel Pawlikowski se unieron al jurado del Festival de Cine de Cannes que decidirá la Palma de Oro.



El festival anunció el lunes a los miembros del panel presidido por el mexicano Alejandro González Iñárritu, cuyos créditos como director incluyen “The Revenant” (“El renacido”) y "Birdman”. También integrarán el jurado la directora estadounidense Kelly Reichardt, la cineasta italiana Alice Rohrwacher, la actriz de Burkina Faso Maimouna N'Diaye, el autor francés Enki Bilal y el director francés Robin Campillo.



Campillo escribió el guion de la ganadora de la Palma de Oro de 2008 "The Class" (“La clase”).



El Festival de Cine de Cannes se inaugura el 14 de mayo con el estreno de "The Dead Don't Die" de Jim Jarmusch y terminará el 25 de mayo.