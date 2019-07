Fans acusan a Shakira de maltrato animal tras foto que publicó con delfín

Ciudad de México.- Shakira publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece conviviendo con un delfín, lo cual enfureció a varios de sus seguidores.

La cantante, una de las consentidas del público latino, se vio envuelta en la polémica después de la imagen que subió a sus redes sociales y por la cual fue acusada de apoyar el maltrato animal.

En la imagen se le ve muy feliz dentro del mar y a un lado a un delfín que la acompaña y que le acerca el hocico a la cara.

“Besada por Mickey, un pequeño ángel del mar”, escribió la colombiana.





“Cuánta tortura habrá recibido ese ángel para que vos presumas tomarte una foto con él. Decepción” / “Animales fuera de su habitad natural, eso es maltrato”, “Qué triste” / “No, Shakira, no hagas eso, delfines están en cautiverio, ellos no son felices, reciben órdenes y no tienen el espacio adecuado ni están con su familia. No lo hagas, muchos sufren maltrato” / “Era tu fan, no más, muy mal tu fomento al maltrato”, fueron algunos comentarios que recibió Shakira.

Sin embargo, también hubo quien la defendió.