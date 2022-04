Fans advierten a Nodal que su nueva novia es una cazafortunas y estafadora

Luego de que se diera a conocer que Christian Nodal podría estar estrenando romance tras su ruptura con Belinda, los fans del cantante le advierten que su nueva novia es una 'cazafortunas' y 'estafadora de hombres'.

El nuevo amor de Nodal sería Aurora Cárdenas, una joven hermosa y con gran experiencia en el negocio inmobiliario... o eso es lo que asegura en sus redes sociales.

Luego de que su nombre se hizo sonar por la supuesta relación que mantiene con el cantante, salieron a la luz fuertes comentarios en contra de la empresaria.

Javier Ceriani, conductor de 'Chisme No Like', señaló que tras darse a conocer más sobre la nueva novia de Nodal, mucha gente de Puerto Vallarta les escribió para que supieran la 'verdad' detrás de Aurora Cárdenas y así el intérprete de 'Me dejé llevar' tomara precauciones antes de entregarle todo su corazoncito.

"Aurora Cárdenas es igual o peor que Belinda. En Vallarta está super quemada porque estafa hombres, anda con hombres mafiosos. Es peligroso para el cantante Nodal.

Nada de eso que presenta de bienes raíces. Es falso, investiguen bien ¡Cuidado Nodal!", leyó Ceriani uno de los comentarios.

Nodal, a quien se le ha visto con varias mujeres, incluso una escort, tras su ruptura con Belinda, será quien decida si toma o no las advertencias para llevar su vida amorosa; mientras tanto, su madre, Cristy Nodal, ya habría aprobado la nueva relación de su hijo con la empresaria.

Y es que la mamá del cantante acostumbra a seguir en redes sociales a las novias de su hijo cuando se llevan bien, esto lo ha hecho con los examores de Nodal y ahora con Aurora, lo que podría indicar que ya hasta se conocieron, sacando por completo de su vida a Belinda en tan sólo dos meses.

¿Por qué terminaron Christian Nodal y Belinda?

El romance de Belinda y Christan Nodal que nació durante la 'Voz México', causó gran emoción a sus fans, pero una inmensa tristeza cuando anunciaron que su compromiso había terminado, ¿cuál habría sido el motivo de su ruptura?

Nodal dio a conocer la noticia y aseguró que no daría más detalles al respecto, mientras que Belinda decidió guardar silencio y emprendió una nueva vida en España; sin embargo, ninguno de los dos ha revelado el verdadero motivo por lo que decidieron terminar.

Durante el programa ‘De Primera Mano’, Gustavo Adolfo Infante señaló que Beli y Nodal rompieron su compromiso debido a que la mamá de la cantante pidió una auditoría para saber en lo que estaba gastando su hijo y se molestó cuando se dio cuenta que gran parte de su fortuna la estaba invirtiendo en su prometida, algo que la actriz no le pidió, pero él quiso hacer.

Su familia habló con Nodal y le dijeron, según el periodista, que Belinda 'le estaba viendo la cara'. De ahí fue que terminaron.