Fans de GOT critican última temporada, pero piden premios en Globos de Oro

Game of Thrones triunfó en la pasada edición de los premios Emmy, pero parece que no tendrá la misma suerte en los Globos de Oro. La última temporada ha conseguido una sola nominación para Kit Harington, Jon Snow en la ficción, por su interpretación en una serie dramática.

Harington no lo tendrá fácil, ya que competirá por el galardón con Brian Cox (Succession), Rami Malek (Mr. Robot), Tobias Menzies (The Crown) y Billy Porter (Pose) en la gala que se celebrará el próximo 5 de enero.

Los fans se han mostrado sorprendidos con esta única candidatura, que contrasta con las 32 nominaciones a los Emmy. La reacción a esta ausencia está siendo de lo más variada ya que, si bien algunos seguidores están indignados, otros están aún más perplejos de que el mismo fandom que se quejó de la temporada final cargue ahora contra los críticos.

También han sido muchos los espectadores que han cargado contra Harington, y es que algunos consideran que no es el miembro del reparto que más merecía la candidatura.





Un sector de los fans se ha mostrado decepcionado ante la ausencia de Emilia Clarke o Lena Headey entre las nominadas. En su lugar, Jennifer Aniston (The morning show), Olivia Colman (The crown), Jodie Comer (Killing eve), Nicole Kidman (Big little lies) y Reese Witherspoon (The Morning Show) se disputarán el premio a la Mejor actriz de serie dramática.

Tampoco la ficción de HBO opta al reconocimiento a Mejor serie, que este año irá a parar a Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show o Succession.

Chernobyl, The Crown y Creedme son las series favoritas con cuatro nominaciones cada una, mientras que el apartado de cine lo dominan Marriage Story, The Irishman y Once upon a time in Hollywood.