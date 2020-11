Fans de Johny Depp piden boicot a Warner y quieren fuera a Heard de Aquaman

Ciudad de México

Poco han tardado los fans en reaccionar al despido de Johnny Depp de la franquicia 'Animales fantásticos'. El actor anunció que abandonaba el papel de Grindewald por petición de Warner.

Dicho de otro modo, que el estudio le ha obligado a renunciar. Algo que no ha sentado nada bien a muchos fans.

"Si no está él, no pienso seguir viendo la saga", manifiesta un seguidor. Otros, en cambio, cargaban duramente contra la ex de Depp y reclamaban a Warner que haga lo mismo con ella y aparte a Amber Heard de la saga 'Aquaman'.

La noticia de la renuncia forzada ha provocado que las redes sociales ardan, especialmente Twitter. Muchos seguidores del actor, como también de la saga creada por J.K. Rowling, han cargado contra la compañía por haber tomado esta decisión, llegando incluso a organizar campañas de boicot y recogida de firmas contra Warner.

También varios han cargado contra Amber Heard, la exmujer del actor. "En un mundo nuevo, en el que la gente busca igualdad y justicia de género, no hay lugar para la hipocresía. Amber Heard es una abusadora. Warner Bros., están siendo jueces muy injustos con Johnny Depp", escribía una fan.

"Increíble. Johnny Depp no debería estar despedido. Amber [Heard] es la que debería haber sido despedida y arrestada", clamaba otro seguidor. "No podemos permitir estas injusticias, Johnny es inocente y lo demostró con pruebas", añadió otro.

El despido fulminante del actor de 'Piratas del Caribe' llega solo unos días después de que Depp perdiera una demanda por difamación contra un tabloide británico, The Sun, por referirse a él como un "maltratador de esposas", en referencia a la denuncia por violencia machista interpuesta por Heard, con quien libra desde hace meses una cruenta batalla en los tribunales.

Fuente: www.excelsior.com.mx