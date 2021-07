Fans ruegan a Lisa, integrante de BLACKPINK, dejar agencia 'YG' por malos tratos

Fans de Lisa, integrante de BlackPink se lanzaron contra la agencia YG Entertainment, quien es la actual sello discográfico de la cantante, esto debido a que la empresa no revela noticias del debut de la tailandesa como solista.

Pero no solo eso, los fans recriminan a la agencia que no hay actualizaciones sobre las actividades en solitario de Lisa. Además, se puso sobre la mesa el desinterés que tiene la empresa por proteger a la cantante de ataques por parte de los detractores.

Recientemente se anunció que otras de las miembros como Jennie y Rosé se encontraban trabajando en nueva música en Los Ángeles, los fans del grupo mostraron su emoción por medio de Twitter, sin embargo, los fans de Lisa no estaban nada contentos, ya que YG que no dejó que Lisa viajara para los premios ANDAM, un concurso de jóvenes de diseñadores de moda en París donde Lisa fue jurado y tuvo que presentarse por medio de videollamada.

Los fans afirman que YG no le da las mismas oportunidades a Lisa para poder realizar sus actividades en solitario.

Desde hace unas horas los fans de la cantante de KPop se manifestaron en redes sociales usando el TagLine 'Lisa We Will Always Have Your Back'.

"Solo ven a Lisa como parte de blackpink, pero nunca como artista. Todo maltrato e injusticia está bien mientras ella permanezca en el grupo. Todos ustedes son repugnantes".

YG hasta el momento no se ha pronunciado ante los hechos.

Se espera que Lisa debute como solista entre julio y septiembre, además, se espera que se lance en los próximos días la colaboración que tiene preparada de la mano del productor francés, DJ Snake.