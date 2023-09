Fans se desviven por Post Malone en el Foro Sol de CDMX

CDMX.- Primero fue el "posty, posty, posty, posty, posty", al unísono y de toda la concurrencia que llegó al Foro Sol, lo que se escuchó y retumbo antes de que Post Malone dijera una sola palabra. Y después de que las dijo, el mismo cántico retumbó aún más fuerte.

Así le llaman de cariño sus fans al hip hopero y estrella del rap que debutó en el País la noche de este martes, ante una multitud hambrienta de baile, gritos, mentes desatadas y almas rebeldes.

"Gracias México, qué bella bienvenida en la que es mi última parada de esta parte del tour", expresó el neoyorquino de 28 años.

Pese a los desperfectos de sonido, tal como le sucedió cuando cantó el cóver de Fleetwood Mac, "Hollywood Dramas", en donde su voz prácticamente se opacó, el joven y controvertido músico y productor se alzó como una de las grandes estrellas del género. Uno que en México no siempre ha tenido tanta acogida.

Austin Richard Post, su verdadero nombre, ofreció un espectáculo de 25 canciones como parte del "If Y'All Weren't Here, I'd Be Crying Tour", en el que de principio incluyó "Better Now", "Wow" y "Goodbyes".

"Posty, posty, posty", le gritaron entre canción y canción y él, feliz y agradecido, bailó al compás del corito, se contoneaba y se tiraba al piso.

"Es una noche bellísima, gracias. Qué bello que ya no está lloviendo. Me siento bendecido, y con humildad, les digo, es algo fabuloso estar aquí con ustedes.

"No puedo describirlo, pero esto es fabuloso. Jamás pensé que en México me quisieran de esta manera y no sé cómo agradecerlo", soltó el músico, que en la primera media hora del show ya había levantado tres banderas que le aventaron sus fans, dos muñecos de Doctor Simi y un sombrero.

Se quitó la playera (con un estampado del cantante mexicano Peso Pluma) pese al fresco nocturno y se la pasó tomando cerveza en el típico vaso rojo de fiesta.

Para "Stay", invitó al escenario a un fan elegido previamente por una dinámica en redes, llamado Axel. Lo acompañó en la guitarra y le ofreció de su trago. El mexicano estaba atónito y le agradeció su presencia en México.

"Esto es increíble, ustedes son increíbles", gritó en otro momento el músico, que tiene más de 70 tatuajes en el cuerpo y que vino a presentar en directo su más reciente álbum, Austin. De este, incluyó "Overdrive" a mitad del espectáculo, y "Chemical" en la parte final.

Con una magra escenografía, que constó solo de tres pantallas gigantes, juegos pirotécnicos y luces mayormente azules y rojas, la audiencia se dio por servida al verlo en vivo. Y aunque no llenó el lugar, él lo vivió como si hubiera estado a reventar.

Cada vez que se callaba, sus fieles seguidores le seguían gritando "posty, posty, posty". Y le pidió a su videoasta que filmara varios fragmentos de dicha euforia.

Hacia el final de su espectáculo, Post Malone regaló más temas movidos y con mucho "flow", como "Sunflower". Sin duda, el hip-hop se impuso en el Foro Sol con uno de sus exponentes modernos más poderosos.