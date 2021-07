Faride Schroeder abre la puerta en Cannes

Reforma

Ciudad de México.- Para la directora mexicana Faride Schroeder, asistir al Festival de Cannes 2021 se convirtió en un sueño por partida doble, pues no sólo acude como ganadora de la quinta edición de la sección Nespresso Talents, sino como la única mexicana en formar parte del jurado dentro de esta edición.

"Siento mucha emoción. El año pasado no pudimos ir al festival porque estaban cerradas las actividades masivas, y este año por eso se junta el que voy como ganadora internacional del año pasado y como jurado de este año del Nespresso Talents, entonces estoy muy honrada y muy emocionada por proyectar (mi cortometraje ganador) Oasis en el festival más importante del mundo.

"Afortunadamente también coincidió con que fui asistente de producción de Noche de Fuego, la película de Tatiana Huezo, que está ahorita seleccionada, y también fui coproductora de Son of Monarchs, una coproducción estadounidense-mexicana, entonces por todos lados estaba escrito que había que ir allá, representar a México y celebrar con los colegas cineastas el talento mexicano en este encuentro", dijo la joven, en entrevista por video.

A través de Oasis demostró su talento al contar las historias de tres mujeres que vivieron partos naturales durante la pandemia, un viaje que la cautivó y conmovió de la misma manera que al jurado, y hoy no sólo celebra que hayan reconocido su visión, sino que su lugar pueda abrir las puertas a más mujeres cineastas y generar más oportunidades.

"Me tomo muy en serio la representación desde que me convertí en activista en temas de género. Cofundé mi colectivo junto a mis socias Bárbara y Lorena y me convertí en embajadora en México de Free The Work, una iniciativa global de mujeres cineastas, y nos tomamos muy en serio esto de la mirada y las narrativas femeninas.

"Y para mí, de manera personal, es muy importante poder ir ahí siendo una mujer mexicana y poder representar y abrir ciertos espacios que después otras mujeres van a poder ocupar, entonces me siento muy honrada de poder estar en esa posición y espero hacerlo de la manera más digna posible, con la responsabilidad que implica, pero también celebrando un espacio más que la mirada femenina está ganando", expresó, emocionada.

Por su experiencia tanto de crítica como de creadora, considera tener las herramientas para cumplir con su labor de la manera más justa posible, dejándose llevar por lo que le genere la mirada de cada participante en sus respectivos proyectos, tal como lo ha hecho con su trabajo.

"Creo que cuando tú tienes algo que decir y tienes esa mirada y la expresas con todas las herramientas que el cine tiene a tu disposición, es muy probable que si lo haces de manera honesta y genuina, llegue al espectador.

"Yo valoro mucho esta comunicación y esa honestidad y así lo enfrenté. Esas fueron las herramientas que tuve, sin olvidar que los premios siempre son ejercicio de percepción, no es como que el que gana es el único que vale la pena".