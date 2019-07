Fela Domínguez admite que ha querido tirar la toalla

Ciudad de México.- "El medio artístico es complicado, si bajas la guardia, no sobrevives, por eso he tenido ganas de tirar la toalla", aseguró la actriz y cantante mexicana Fela Domínguez, quien hace el doblaje al español del personaje “Nala” en la versión live-action de la película de Disney, El Rey León.

La fe que tengo me ha impulsado a seguir adelante. Pero a veces sí he tenido ganas de tirar la toalla, y digo: ‘no puedo más, me voy a dedicar a otra cosa’. Es porque se me cierran todas las puertas o porque la gente te dice que eres mucho de esto o menos de esto, que te pongas esto, pero mejor que cantes esto”, expresó la también actriz.

Carlos Rivera le dará voz a Simba adulto en 'El Rey León'

Ha tenido el deseo de “tirar la toalla”, dice, “porque es mucha disciplina y de repente te cansas y quieres empezar a tener una vida un poco más normal. Me refiero a no cuidar tu alimentación, a no tomar clases de canto, no hacer ejercicio o no seguir estudiando en la parte musical”, explicó.

Hay quienes creen que ser cantante es cantar bien y ya, pero en su caso, la preparación fue más allá.

Vengo de familia de músicos. Cuando tenía 10 años, mi papá me dijo que si de verdad quería ser cantante, también debía ser músico, por lo que me inscribió en la carrera de composición y arreglo”, recuerda Domínguez.

No obstante su preparación, reveló que al momento de tocar puertas, en ocasiones le han dicho: “sí, pero híjole, ahorita no”.

Luego ves que esa disquera le firma a una persona con otro proyecto que nada tiene que ver con el tuyo, o que a ti te dijeron que no era suficiente y alguien más presentó lo mismo y sí la aceptan”.

También le ha pasado que quieren cambiar su identidad a tal grado de pensar que a lo mejor esto no es lo suyo.

Me decaía hasta que una parte de mí me decía que saliera adelante. Tenía mis momentos de qué difícil es esto, nunca va a llegar, pero cuando empiezas a visualizarlos a lo lejos y aunque sabes que pueden costar trabajo, sabes que es lo mejor que puedes hacer en la vida”, dice la actriz.

Fela Domínguez confesó que el personaje “Nala” le ha inspirado en muchas cosas precisamente para no sucumbir.

Me he identificado con ella porque, pese a todo, me hice muchísimo más fuerte. Es un medio muy complicado en el que si tú bajas la guardia, no sobrevives. De ‘Nala’ he aprendido a ser fuerte. Además, tiene una fe inquebrantable, pues por más vulnerable que sea y tenga miedo, siempre se mantiene con fe que le permite seguir adelante”.

Aunque antes ya había participado haciendo doblaje, pero solo cantando, la actriz no descarta volver a hacerlo para darle vida a un nuevo personaje pues cree que dicha faceta se puede compaginar con cualquier otra cosa que haga a nivel profesional.

La cantante que sobresalió en España al protagonizar el musical El guardaespaldas y ahora lo hace a través de El Rey León, informó que hace mes y medio firmó con una disquera. En breve grabará el primer sencillo que prevé lanzar antes de que finalice el año.